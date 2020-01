Klopp et Alexander-Arnold récompensés en Premier League

BOSS Klopp wins @premierleague's Manager of the Month award for December pic.twitter.com/4hOyaVyf6m — Liverpool FC (@LFC) January 10, 2020

Les Reds sacrés.Avec une saison 2019-2020 exceptionnelle avec 19 victoires, un match nul et aucune défaite, on ne voyait pas qui d'autre pouvait les surclasser.Parce qu'il est la pierre angulaire de ce parcours hors-normes, Jürgen Klopp a été élu meilleur entraîneur de Premier League du mois de décembre. Mais ce n'est pas tout, un Red en cache souvent un autre : avec son travail de l'ombre, ses huits passes décisives et ses deux buts, Alexander Trent-Arnold est, lui, élu meilleur joueur.Et ça fait bim, bam, boom.