Kimmich, Monsieur je-fais-tout

Robert Lewandowski sera absent à l’Allianz Arena, mais que le PSG ne s’y trompe pas : la clé de voûte du Bayern se nomme Joshua Kimmich. Et l’international allemand ne manquera pas à l’appel au moment de défier le champion de France. À un poste différent de celui de latéral droit qui était le sien en août 2020, mais avec la même rage de vaincre.

Mental précieux

« Son transfert au Bayern a surpris tout le monde. Il y a souvent quelques étapes à franchir entre une très bonne équipe de deuxième division et le Bayern. Finalement, c’était la bonne décision. »

« La rage de vaincre »

« Même quand on jouait au Uno à l'internat, il voulait gagner. Ça le chafouinait quand il perdait, et nous, on s'en amusait. »

Polyvaillant

« J’ai dit à Pep que Joshua me faisait penser à lui quand il était joueur. Avant que le ballon arrive, il a déjà toutes les informations. »

« C'est quelqu’un de très gentil, avec beaucoup d'humour. Il attendait derrière la porte et s’amusait à faire peur aux nouveaux joueurs. »

Fruits et légende

Par Quentin Ballue et Maurice de Rambuteau

, dont l’aspect, qui. La description du Rottweiler par la Fédération cynologique internationale colle étrangement bien au profil de Joshua Kimmich. Certains ne s’en étonneront pas puisque l’international allemand a vu précisément le jour dans la ville de Rottweil, qui a donné son nom à la fameuse race de canidé, au cœur du Bade-Wurtemberg. Le Rottweiler séduit par sa fiabilité. Toujours prêt à répondre présent. Comme quand il a fallu disputer 40 matchs de Bundesliga d’affilée en intégralité entre mai 2018 et septembre 2019. Comme quand il a fallu débloquer la finale de la dernière Ligue des champions, en déposant un centre impeccable sur la tête de Kingsley Coman. Comme quand il a fallu dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas au sujet du débat entourant le boycott du Mondial au Qatar De la Bundesliga à la Ligue des champions, en passant par la Supercoupe d'Allemagne, la DFB Pokal, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs, Joshua Kimmich a déjà raflé, à seulement 26 ans, tous les titres à sa portée avec le Bayern. S’il est une chose qu’il n’a pas encore accomplie, c’est d’obtenir le statut de capitaine, en club comme en sélection. Il a déjà porté le brassard de lade manière ponctuelle, pendant la Coupe des confédérations 2017, remportée par la jeune garde allemande, ou encore à l’occasion d'un amical contre l'Argentine en 2019. Expérience éphémère qui, bien qu’elle tarde à se réitérer en raison notamment de la longévité de Manuel Neuer, sera sans aucun doute amenée à se reproduire. Ses anciens coéquipiers sont d'ailleurs unanimes quant au leadership du garçon., note Kaan Akkaya, qui a côtoyé "l'enfant Kinder" dans les catégories jeunes du VfB Stuttgart.Les oreilles de Francesco Lovrić ont elles aussi été exposées aux aboiements de l’enfant de Bösingen chez les Souabes :Michael Reske, l’homme qui a porté l’attention du Bayern sur Kimmich, disait il y a peu dans nos colonnes que. En connaissance de cause, puisque sa mentalité est justement l’un des secrets de sa réussite. Partenaire duau RB Leipzig, Dominik Kaiser rembobine :Le genre d'attitude qui plaît aux grandes écuries et notamment au Bayern, qui toque à la porte en 2015, alors que les Taureaux ailés sont encore en 2.Buli., continue Kaiser."Je vais le faire. Je suis assez fort, j’ai les qualités pour jouer dans cette équipe."Cette imperméabilité à la pression ne l’a jamais quitté, au point de lui permettre de rapidement faire son trou en Bavière., insiste même Domènec Torrent, adjoint de Pep Guardiola outre-Rhin.Cette réussite au Bayern n'était en rien évidente quelques années plus tôt. Jugé pas assez bon et pas assez costaud pour rejoindre le groupe professionnel du VfB, Kimmich se pose à Leipzig, alors pensionnaire de troisième division, en juillet 2013. Un gamin de 18 ans décidé à prouver ses capacités, accueilli par le capitaine de l’époque, Daniel Frahn. L’attaquant dépeint un garçon discret, conscient qu’il fallait mettre les mains dans le cambouis avant de rêver des sommets :Pas d’excès d’ambition donc, mais une obsession maladive de la gagne, et une rigueur impressionnante pour un gamin de son âge., poursuit Frahn.Et ce quel que soit le terrain, des stands de tir de l’Oktoberfest aux courts de tennis, où il essaie de s’inspirer de son idole Roger Federer., sourit Dominik Kaiser.Et à ce petit jeu, malheur à celui qui le fera piocher., complète Francesco Lovrić.Pourtant, le propre de Joshua Kimmich est d'avoir plusieurs cartes dans sa manche.Depuis ses débuts à Stuttgart, le couteau suisse change de position comme de chemise. L’erreur serait d’y voir un manque de constance ou une incapacité à trouver sa place. Au contraire, si Kimmich a été autant baladé sur le terrain, c’est qu’il était, à chaque fois, la meilleure solution pour son entraîneur à son poste. Tout simplement. À l’issue dude Lisbonne l’été dernier, il a pu faire étalage de toutes ses qualités au poste d’arrière droit. Une référence qui formait avec Alphonso Davies alors la meilleure paire de latéraux d’Europe. On ne change pas une équipe qui gagne ? Non, à Munich, les pièces bougent sans que la machine ne s'enraye. Aujourd'hui, l’alter ego ne s’appelle plus Alphonso Davies, mais Leon Goretzka au milieu, pour le même résultat : voilà l’un des duos les plus solides d’Europe, si ce n’est le plus solide, sans que ça n’étonne personne.Cette adaptabilité, c'est le magicien Guardiola qui s’est d'abord attaché à la développer. Durant sa première saison au Bayern, l’Allemand est placé en défense centrale par son entraîneur. En mars 2016, face au Borussia Dortmund, Mehdi Benatia entre à la place de Xabi Alonso, Kimmich se retrouvant au milieu pour les cinq dernières minutes. Un peu perdu, il persiste à jouer comme un défenseur, sur la même ligne que le Marocain. Dès le coup de sifflet final, le coach catalan prend son joueur à part, qui racontera aula teneur de la discussion :Cette polyvalence, Kimmich parvient très vite à l’allier à un Q.I. football surdimensionné. Fabian Holthaus, qui a joué à ses côtés en sélection, notamment durant l'Euro U19 remporté en 2014, est formel :Domènec Torrent abonde :Fan de Xavi, qu’il admirait à la télévision de l’internat du VfB les soirs de Ligue des champions, Kimmich a déjà été adoubé par le champion du monde 2010, qui l’a décrit commeauprès de. Le joueur idéal pour n’importe quelle équipe, à vrai dire., détaille Kaiser, sans ignorer que son compatriote a couvert 398 kilomètres en 33 matchs de Bundesliga la saison passée (soit plus de 12 kilomètres par rencontre).Du mouvement, Kimmich en a créé dans les différents vestiaires par lesquels il est passé. Un peu trop parfois, à l’image de la bataille de fruits qui avait refait les murs de la salle à manger de l’internat., confie Kaan Akkaya. Du mouvement, il en a aussi créé en dehors du milieu du football, en lançant par exemple la plateforme We Kick Corona avec Leon Goretzka , à laquelle les deux Bavarois ont personnellement contribué à hauteur d’un million d’euros., estime Torrent.Des titres à la pelle, 53 capes avec la, et même une statue de cire au musée Madame Tussauds de Berlin. Mais au fond, le gamin qui cassait des fenêtres et saccageait les plants de sa mère près de la Forêt-Noire, un maillot au nom de Zidane, Schweinsteiger ou Rosický sur le dos, n’a pas vraiment changé. Si ce n’est que maintenant, il casse plutôt les lignes et saccage les plans adverses. Avec un maillot floqué Kimmich.