Jean-Clair Todibo en route pour le Milan

Todi-bye bye. Après avoir presque failli faire partie du deal pour faire revenir Neymar au Barça l'été dernier , Jean-Clair Todibo devrait finalement quitter la Catalogne pour l'AC Milan. Alors qu'un accord avait déjà été annoncé ces derniers jours entre les deux clubs , Sky Italia et son expert mercato Gianluca Di Marzio annoncent que le club et le joueur se sont rencontrés et que l'opération est quasiment bouclée.Selon le média italien, le directeur sportif milanais Frederic Massara a rencontré Todibo ces dernières heures et leur entrevue se serait bien déroulée. Pour le, on parle toujours d'un prêt avec une option d'achat estimée à 20 millions d'euros, plus une option de rachat pour le Barça si Todibo venait à exploser du côté de San Siro dans les prochaines années.Il est là, l'héritier tant attendu de Philippe Mexès dans la défense du grand Milan.