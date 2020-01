Immobile porte la Lazio à Brescia

Brescia (4-3-1-2): Joronen - Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju - Bisoli, Tonali, Romulo - Spalek - Torregrossa, Balotelli. Entraîneur : Eugenio Corini.



Lazio (3-5-2): Strakosha - Luiz Felipe, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic, Parolo, Correa, Lulic - Caicedo, Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Ciro Immobile est intenable.Titulaire face à Brescia ce dimanche pour le premier match desen 2020, le meilleur buteur de Serie A a inscrit ses 18et 19buts en championnat cette saison pour offrir un neuvième succès de rang à l'équipe de Simone Inzaghi.Tout n'avait pourtant pas bien commencé pour la formation romaine. Sans Luis Alberto, la Lazio peine dans la création et se fait même surprendre quand Mario Balotelli, suite à un long ballon en profondeur, se joue de Luiz Felipe et ajuste Thomas Strakosha du pied gauche (18). Un beau symbole, puisque c'était déjà Balotelli qui avait inscrit le premier but de la dernière décennie en Serie A. Le promu va pourtant rapidement se saborder, quand son défenseur Andrea Cistana récolte deux jaunes en cinq minutes avant la pause et offre, au passage, à Immobile le soin d'égaliser sur penalty (42).À 10, Brescia se regroupe et laisse peu d'espaces à la Lazio qui galère à se créer des opportunités. Il faut alors attendre le temps additionnel, une bonne remise de Felipe Caicedo au niveau du point de penalty, pour voir Immobile battre une seconde fois Jesse Joronen et délivrer les siens (90+1). Pour la seconde fois de son histoire, comme lors de la saison 1998/1999 sous Sven-Göran Eriksson, la Lazio enchaîne une neuvième victoire d'affilée en Serie A. Cette année-là, ils avaient terminé deuxième. De bon augure, forcément.