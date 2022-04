Son et Tottenham trop cruels pour Aston Villa

Villa (4-3-1-2) : E. Martínez - Cash, Konsa, Mings, Digne (A. Young, 80e) - McGinn, Douglas Luiz, J. Ramsey - Coutinho (Buendía, 70e) - Ings (Bailey, 70e), Watkins. Entraîneur : Steven Gerrard.



Tottenham (3-4-3) : Lloris - Romero, Dier, B. Davies - Emerson, Bentancur, Højbjerg, Doherty (Reguilón, 21e) - Kulusevski (Bergwijn, 84e), Son (Lucas, 78e), Kane. Entraîneur : Antonio Conte.



SpursCruel, comme Antonio Conte.Après avoir roulé sur Newcastle à domicile la semaine dernière (5-1), Tottenham (qui conforte sa quatrième place de PL) a fait de même sur la pelouse d'Aston Villa ce samedi (0-4). Et ce, malgré une domination des. Il faut dire que Monsieur Heung-min Son (désormais à 17 buts, en championnat) était en forme et y est allé de son triplé, les Londoniens ayant scoré quatre fois sur leurs quatre premières frappes cadrées.Son a d'ailleurs très rapidement ouvert le score, à l'entrée de surface sur une frappe instinctive pied gauche après une première tentative de Harry Kane contrée (3). Villa a sonné la révolte et a eu une jolie réaction d'orgueil, comptabilisant onze frappes à la pause. Philippe Coutinho, bouillant, a notamment distribué les caviars. Mais Danny Ings (28) et Ollie Watkins (32) ont manqué de tranchant, ce même Ings ayant fait le cochon (37) et Lloris multipliant les interventions (7 dans les 45 premières minutes).Mais en deuxième période, lesont décidé de punir leurs hôtes. D'abord par Dejan Kulusevski d'une belle frappe croisée (50), puis de nouveau par « Sonaldo » au bout d'un contre mené avec Kane (66) et sur une offrande de ce même Kulusevski (75). Sur une mauvaise relance de Lloris en fin de partie, Leon Bailey est passé à deux doigts de sauver l'honneur des siens (89).Bien joué, mais il en faudra plus à Heung-min Son pour voler le Ballon d'or 2022 à Karim Benzema