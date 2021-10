Guingamp rejoint Toulouse dans les derniers instants

Toulouse FC (4-3-3) : Dupé - Desler, Diakité, Nicolaisen, Diarra (Sanna, 78e) - Van den Boomen, Spierings, Dejaegere (Genreau, 58e) - Ratão (Onaiwu, 62e), Healey, N'Goumou. Entraîneur : Philippe Montanier.



EA Guingamp (4-2-3-1) : Basilio - Sivis (Phaëton, 74e), Lemonnier, Roux, Ndenbe - Muyumba (Abi, 83e), Diarra (Ba, 74e) - Merghem (Gomis, 65e), M'Changama, Livolant - Pierrot. Entraîneur : Stéphane Dumont.

Rattrapés par la manche dans les derniers instants.Rapidement mené, le TFC a cru faire le plus dur en renversant l'En Avant Guingamp en seconde période. C'était sans compter sur le bijou de M'Changama dans les derniers instants, qui permet aux Bretons de rentrer chez eux avec un point (2-2).Les visiteurs attaquent bien leur rencontre et Merghem est le premier à sa signaler, mais sa frappe s'envole (7). Les Violets maîtrisent le ballon et Desler tente de créer un semblant de danger (14), mais Guingamp est tranchant sur chaque transition. Et fait preuve de réalisme avec cette tête victorieuse de Pierrot sur un centre de M'Changama, alors que le meneur de jeu rouge et noir fait le spectacle avec plusieurs petits ponts. Touché, le leader tente de réagir, par Ratão d'abord dont la frappe n'attrape pas le cadre (34) puis Healey ensuite, mais Basilio est vigilant sur sa ligne (41).Dos au mur, Toulouse se projette davantage dès la reprise, mais manque de se faire punir par Livolant, qui trouve le poteau (51). Les locaux vont alors renverser le scénario du match en quelques minutes. D'une volée téléguidée à l'angle de la surface, Spierings remet les deux équipes à égalité. Bientôt imité par Ngoumou, dont le centre est mal jugé par la défense guingampaise et termine dans le petit filet d'un Basilio battu. Pierrot tente bien de ramener les siens, mais Dupé réalise l'arrêt au premier poteau (71), alors que l'entrant Sam Sanna laisse échapper l'opportunité de faire le break (80). Dommage, puisque d'une frappe sublime de l'extérieur, M'Changama s'offre le but du week-end, en plus d'un point précieux pour son équipeCela fait donc une seule victoire en cinq matchs pour le TFC qui perd petit à petit son avance en tête de la Ligue 2.