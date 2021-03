Greenwood et Hudson-Odoi à l'Euro U21

MDR

Du beau monde chez les Espoirs.Le sélectionneur des U21 de l'Angleterre a annoncé sa liste pour l'Euro 2021 qui aura lieu en Hongrie et en Slovénie. Une compétition où lesauront un rôle à jouer au regard des joueurs sélectionnés. La sélection anglaise pourra en effet s'appuyer sur une attaque de feu comprenant le Mancunien Mason Greenwood et le joueur de Chelsea Callum Hudson-Odoi. Une liste dont font aussi partie Eddie Nketiah et Emile Smith-Rowe (Arsenal), ou encore Ben Godfrey et Tom Davies (Everton).A noter que le tournoi a été scindé en deux en raison de la pandémie de la Covid-19. Les phases de poule se joueront fin mars, tandis que les phases à élimination directe se joueront en mai et juin. Les listes pourront donc être modifiées pour la phase finale, avec la proximité de l'Euro A et des Jeux Olympiques.Un casse-tête qui s'annonce sportif pour les sélectionneurs.