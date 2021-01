Lampard, le Citizen

Entre son départ de Chelsea en tant que joueur et son retour chez les Blues au poste d'entraîneur, Frank Lampard a réalisé une courte pige réussie à Manchester City. En un an, l'ancien milieu de terrain s'était mis les supporters dans la poche... même s'il avait fallu, pour cela, trahir son ex.

38 matchs, 8 buts et passes préci(eu)ses

Un passage bénéfique pour tout le monde

Captain Frank Lampard leads out City for warm-ups with 30 minutes to go until kick-off. #cityvsaints #mcfc pic.twitter.com/X3ey1JndGt — Manchester City (@ManCity) May 24, 2015

Par Florian Cadu

Les responsables de la communication y sont allés un peu fort, tout de même. Le 24 mai 2015, le compte Twitter dont ils s'occupent met en avant une vidéo accompagnée de la mention. Mais à qui est destiné cet hommage, qui donc constitue unede l'entité ? Réponse : Frank Lampard, joueur de Manchester City pendant dix mois à peine. Un type même pas fichu de transformer la vision d'un supporter en réalité, faisant du même coup perdre 500 livres à ce parieur dénommé Kieran O'Brien (qui avait placé 670 euros sur l'ouverture du score du milieu de terrain, après avoir aperçu son visage dans la lune).N'empêche que si le termesemble légitimement exagéré aux yeux des fans des, l'ancien joueur aujourd'hui entraîneur de Chelsea a laissé de nombreux souvenirs positifs à ces derniers. Récupéré gratuitement chez le concurrent direct londonien en 2014, celui qui est alors officiellement prêté par New York City FC (dont le sponsor principal est la compagnie Etihad Airways, bien sûr très proche de l'émirat d'Abu Dhabi qui possède le club anglais) et qui a 36 piges ne met en effet pas longtemps à convaincre par son professionnalisme ou ses prestations sur le terrain. Jusqu'à enfiler le brassard de capitaine, lors d'un match contre Southampton. Loin d'être anodin.À l'origine prévu pour six mois, le prêt s'allongera finalement jusqu'à la fin de la saison. Manigances prévues dès le départ entre Manchester et New York, ou réelle volonté des dirigeants? Peu importe, en réalité. Car sur le terrain et dans les vestiaires, lieux où les résultats prennent véritablement forme, le bonhomme fait l'unanimité. Affichant un excellent taux de passes réussies (85 %) toutes compétitions confondues, Lampard ne permet pas à son nouvel employeur de décrocher un titre. Mais il dispute pas moins de 38 matchs (32 en Premier League, trois en coupes nationales et trois sur la scène européenne) malgré des jambes vieillissantes qui ont empêché Chelsea de lui offrir un nouveau contrat, et plante à huit reprises (pour deux passes décisives). Franchement pas mal, pour un vieux dont lesne voulaient plus... et qui ont des raisons de le regretter, au moins lorsque leur ex leur colle une balle en plein cœur., disait ainsi son coach, Manuel Pellegrini, face à la presse il y a six ans, après un succès obtenu grâce à une nouvelle réalisation de son poulain à un quart d'heure du terme.De quoi faire toujours rêver les jeunes, certains allant jusqu'à s'inviter sur la pelouse pour récupérer un selfie avec la star au comportement impeccable., réagissait de son côté Lampard, interrogé par leà la fin de l'aventure commune."Mon fils, tu as 36 ans, ils sont champions d'Angleterre, tu serais fou de ne pas y aller."Au lieu de ça,a bouclé son chapitre britannique de footballeur de très belle manière en charmant un club supplémentaire (après West Ham et Chelsea, sans compter Swansea où il n'a joué que quelques matchs lors d'un prêt en début de carrière). Un club qui ne l'a sûrement pas oublié, et qui retrouve le même homme ce dimanche dans la peau d'un nouveau personnage : après Lampard le, voici Lampard le technicien. Lequel a, cette fois, encore tout à prouver avant de postuler le statut de légende.