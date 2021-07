Fran Kirby, modèle de résilience

Absente depuis le début de la compétition en raison d'un bobo subi lors du stage de préparation, Fran Kirby devrait faire aujourd'hui ses grands débuts aux JO face au Canada. La Grande-Bretagne récupérerait alors son redoutable couteau suisse, parfaitement poli après une dernière saison lumineuse avec Chelsea. Pourtant, l'attaquante anglaise revient de loin. Entre une adolescence tragique et de graves problèmes de santé, la jeune femme a su surmonter les épreuves pour s'affirmer comme l'une des meilleures sur la planète foot.

Solide prétendante au Ballon d’or

Foudroyée une première fois...

« Il y a des jours lors desquels je ne voulais pas sortir du lit. Je n'allais pas à l'université. J'allais jusqu'à l'arrêt de bus, puis je m'effondrais en pleurs. »

... puis touchée en plein cœur

« Je suis passée d’entraînements quotidiens à une interdiction de monter les escaliers plus de deux fois par jour. »

Toujours plus forte

Le 27 mai dernier, Fran Kirby publiait sur son compte Instagram ce message, accompagné de la photo d’une carte écrite par sa mère il y a quelques années, lorsque cette dernière, sa plus grande supportrice, était encore à ses côtés. En quelques lignes, Denise félicitait sa fille, une ado au talent déjà époustouflant. Cette maman voyait même déjà sa protégée atteindre son rêve ultime : disputer les Jeux olympiques de Londres en 2012 à Wembley et participer à une Coupe du monde. Une dizaine d’années plus tard, Fran Kirby a coché ces cases.La polyvalente attaquante d’1,57m a été sélectionnée pour disputer les JO de Tokyo avec la Grande-Bretagne. Une annonce intervenue dix jours avant une autre excellente nouvelle. Le 6 juin 2021, Fran a en effet reçu le trophée de meilleure joueuse du championnat anglais. Pour la deuxième fois, tout comme Cristiano Ronaldo, Thierry Henry ou Lucy Bronze. Une récompense logique vu sa saison exceptionnelle. Positionnée à droite de l’attaque de Chelsea, la technique et robuste Anglaise a cartonné (16 buts, 11 passes décisives) grâce notamment au « Kerrby » , le duo prolifique qu’elle forme avec Sam Kerr et qui a été impliqué sur 37 buts et 18 passes décisives en championnat la saison dernière. Résultat, même si la Ligue des champions a filé entre les mains desen finale, Fran Kirby fait partie de lapour le prochain Ballon d’or. Et en cas de coup de maestro, les JO pourraient bien faire pencher la balance en sa faveur.Pourtant, tout aurait pu s’effondrer il y a quelques années. Alors qu’elle franchit les paliers les uns après les autres au sein des équipes de jeunes de Reading à l’ouest de Londres, Kirby perd soudainement sa mère, victime d’une hémorragie cérébrale., raconte-t-elle.À quatorze ans, son monde s'écroule.Mais la déflagration n’intervient que trois ans plus tard. En stage avec l’équipe d’Angleterre U19, Francesca craque et décide du jour au lendemain d’arrêter le foot, rattrapée par une sévère dépression liée à la disparition de sa mère., se livre la jeune femme.Pendant presque deux ans, celle qui était pressentie pour devenir la nouvelle star anglaise est au fond du trou, rongée de l'intérieur.À dix-neuf ans, Kirby réussit finalement à sortir la tête de l’eau et retrouve Reading et son football. Elle revient plus forte en inscrivant 33 buts lors de sa première saison avec l’équipe première. L'exercice suivant, elle enchaîne même les triplés en seconde division, poussant logiquement Reading à lui proposer le premier contrat professionnel de l’histoire de la section féminine du club. Pendant ces quelques années, le plus dur semble derrière elle. Surprise de la liste de Mark Sampson pour disputer la Coupe du monde 2015, elle est qualifiée depar son sélectionneur. Dans la foulée de la troisième place glanée par l’Angleterre, la joueuse de 22 ans est transférée à Chelsea contre un chèque compris entre 40 000 et 60 000 livres, à l’époque un record.Mais cette belle histoire connaît à nouveau des accrocs. Lors de la saison 2016-2017, Kirby est d’abord plombée par une liste à rallonge de blessures. Et même si elle opère de nouveau un retour étincelant, récompensé par une quatorzième place au Ballon d’or 2018, le pire est encore à venir. Le 18 novembre 2019, l’attaquante desest de retour chez elle avec des amies après l'entraînement, lorsqu'elle s’évanouit après avoir ressenti des douleurs aiguës à la poitrine. Le diagnostic tombe le lendemain : elle souffre de péricardite, une maladie du cœur présentée par les médecins comme potentiellement fatale pour sa carrière., relate-t-elle plus tard.Sa maladie, Fran en fait un secret. À l’exception du staff et des médecins, personne au club, joueuses et supporters compris, ne sait vraiment ce qu’elle a. Quand il y a des questions, Emma Hayes, sa coach, évoqueet une. Les rumeurs enflent dans les médias et sur les réseaux sociaux, d’autant que Chelsea recrute Sam Kerr, la meilleure buteuse du championnat américain. Pour se protéger, la joueuse de 27 ans se retire d'Instagram et Twitter, mais les doutes sont déjà là.Finalement, aussi soudainement que la maladie est arrivée, elle a reculé. Un matin de juin 2020, la jeune femme se lève. Les symptômes se sont apaisés. Un pas après l’autre, elle reprend alors le fil de sa vie, bien décidée à se transcender.Bingo. Depuis son retour sur les terrains il y a onze mois, Fran Kirby a sublimé le jeu de Chelsea et battu de nouveaux records, en devenant par exemple la nouvelle meilleure buteuse des. Des performances grandioses qu’elle aimerait rééditer dès aujourd’hui face au Canada pour emmener son équipe jusqu’à l’or olympique. En hommage à sa mère.