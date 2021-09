Everton renverse Burnley et intègre le top 4

Everton (3-4-3) : Pickford - Mina, Godfrey (Gomes, 61e), Keane - Coleman, Doucouré, Allan, Digne - Townsend, Richarlison (Rondón, 81e), Gray (Iwobi, 88e). Entraîneur : Rafael Benítez.



Burnley (4-4-2) : Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - Guðmundsson (Lennon, 76e), Westwood, Brownhill, McNeil - Wood (Rodriguez, 86e), Barnes (Vydra, 76e). Entraîneur : Sean Dyche.

RenversantsMené 0-1 par Burnley, Everton a retourné en six minutes chrono cette dernière rencontre de la quatrième journée de Premier League (3-1), ce lundi soir à Goodison Park, et intègre le top 4 du championnat.Après une première mi-temps intense mais sans gros frisson, les choses se sont accélérées au retour des vestiaires. Sur un centre de Jóhann Berg Guðmundsson, Ben Mee célèbre sa 200apparition en Premier League en catapultant le ballon au fond des filets de Jordan Pickford. Le calme avant la tempête bleue qui va s'abattre sur la tête desPendant quinze minutes, ces derniers ont vécu un véritable enfer. Michael Keane a d'abord ramené Everton à hauteur de la tête, sur un caviar de Townsend, avant que ce dernier ne donne l'avantage à son équipe d'un bijou aux 25 mètres. Imparable. Lessont en feu et récidivent une minute plus tard : Abdoulaye Doucouré pour la passe laser, Demarai Gray pour la finition pleine de sang-froid. Le milieu français entretient la flamme et y va de son pion, finalement refusé pour un léger hors-jeu (67), tandis que Nick Pope sort une énorme parade sur un missile de Townsend (73), suivi dans la foulée par une tentative non cadrée - bien que l'inverse aurait été plus facile - d'André Gomes. Burnley est noyé.Avec cette défaite, lesglissent au dix-huitième rang avec un petit point. Resté sur le banc, Maxwel Cornet pourrait bien effectuer ses grands débuts en Premier League pour la réception d'Arsenal, samedi prochain.