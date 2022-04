Et pourtant, Tuchel avait tout bon

Jusqu'à la 80e minute, le Chelsea tenait entre ses doigts un exploit porté par le plan parfait dessiné par son entraîneur allemand. Puis, le monument s'est effondré brutalement sous les coups d'un Real tenu par des générateurs de moments irrationnels.

Whatever happens. @ChelseaFC are blessed with Thomas Tuchel. What a manager. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 12, 2022

Des filets mieux serrés et un losange mortel

Le démarrage du mouvement du premier but, inscrit par Mount : on voit la recherche de la supériorité numérique dans une zone réduite, Kovačić face au jeu, puis Loftus-Cheek qui vient s’insérer dans la "zone rouge" - celle entre les défenseurs et les milieux - et peut être touché. À noter aussi : le déplacement de Reece James qui est venu compenser au large le déplacement de Loftus-Cheek. La suite va voir Mount profiter d’un ballon dévié de la cuisse par Werner pour ouvrir le score.

Et sur cette séquence, on voit bien le fameux losange posé pour prendre numériquement le dessus sur le milieu du Real.

Le troisième but est arrivé au bout d’une merveille de mouvement collectif : au départ, Kovačić trouve Werner au large alors que Marcos Alonso a compensé dans l’axe le déplacement de l’attaquant allemand. Mason Mount, lui, se charge d’attirer Camavinga pour ouvrir un angle de passe...





... angle de passe que va parfaitement saisir Marcos Alonso pour faire sortir Nacho...





... pour attaquer l’espace libéré, Marcos Alonso va alors trouver Kovačić dans le dos d’un Valverde progressivement sorti plus haut au fil de la rencontre...





... espace détecté et exploité par Kovačić : Werner va ensuite inscrire le 0-3.

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chaque printemps, c’est la même histoire. Les mêmes espoirs, la même tension, les mêmes costumes et la même quête : celle de l’exploit. En voyage à Madrid pour le troisième débat avec le Real de sa vie d’entraîneur, Thomas Tuchel avait ainsi lâché ceci, lundi après-midi :Presque impossible, vraiment ? Oui, parce qu’au coup d’envoi mardi soir, aucune équipe anglaise ne s’était jamais imposée au Bernabéu par plus d’un but d’écart en Ligue des champions et parce que Chelsea, champion d’Europe en titre, restait sur une manche aller marquée parde l’ère Tuchel. À Londres, il y a une semaine, les, plutôt sévèrement punis au tableau d’affichage (1-3) par les exploits du duo Courtois-Benzema, s’étaient alors plantés dans la pose de leur pressing - un outil vital de leur projet de jeu - et avaient, entre autres, laissé le Real s’amuser à créer des supériorités numériques via les décrochages de Benzema et Valverde autour d’un duo Jorginho-Kanté rapidement coincé dans un entre-deux mortel, mais aussi Vinicius Junior s’empiffrer dans les grands espaces. Furieux, Thomas Tuchel avait passé les heures suivantes à se refaire le match avec plusieurs kilos de chocolat. Verdict :. Heureusement pour ses nerfs, l’Allemand avait ensuite vu ses hommes répondre avec autorité à Southampton (0-6), ce qui l’avait poussé à affirmer :Lundi, il avait alors promiset avait espéré tout haut. L’Europe du foot l’avait pris au mot, puis elle avait accroché sa ceinture, ouvert grand les yeux et attendu les loopings. Tuchel avait raison : ce Real-Chelsea a été royal Royal, mais aussi cruel, car durant une grosse partie de la soirée, l’ancien entraîneur du PSG a réussi à installer, via un plan parfaitement pensé, un chaos organisé au milieu du Bernabéu grâce à des permutations permanentes et à l’installation d’armes différentes de celles sorties à l’aller. En choisissant de titulariser Ruben Loftus-Cheek et de faire reculer Reece James d’un cran, Tuchel a ainsi permis à son Chelsea de gagner en sécurité face aux démarrages de Vinicius et d’inverser le rapport de force de la première manche. Cette fois, on a vu lesfacilement construire des supériorités numériques face à un Real qui a de nouveau défendu dans un premier temps en 5-4-1 (Valverde venant alors glisser à droite de Carvajal, ce qui a ouvert un espace à attaquer côté gauche pour Chelsea, dans lequel Rüdiger s’est souvent infiltré) grâce à la formation fréquente d’un losange en phase offensive où Loftus-Cheek s’est installé à droite de Kanté, Kovačić à gauche, et où Mason Mount a eu un rôle d’abeille libre de voyager entre les lignes pour ensuite voler avec Havertz et Werner. Tout au long de la soirée, l’objectif de Thomas Tuchel a été clair : étirer au maximum le Real pour mieux le faire danser à l’intérieur et c’est ce qu’est parfaitement venu récompenser le premier but, arrivé au bout d’un premier quart d’heure que les Madrilènes ont pourtant maîtrisé - sur cette période, les hommes d’Ancelotti, portés par des fausses pistes multiples, ont même peut-être été encore plus forts qu’à l’aller à Londres - avant de se faire attraper dans des filets bleus mieux serrés qu'à l'aller et plus alertes sur les décrochages de Benzema.La suite n’a d’abord été qu’une récompense des bons choix de Tuchel, qui, au-delà de demander à Loftus-Cheek de contrôler à la fois Kroos sur certaines phases défensives, mais aussi de revenir former une ligne de cinq une fois le bloc reculé d’un cran, a aussi ordonné à plusieurs autres joueurs (James, qui a souvent quitté la défense à trois pour venir prendre la largeur lorsque Loftus-Cheek rentrait à l’intérieur, Thiago Silva et Rüdiger pouvant contourner à deux le seul Benzema ; Havertz, qui a alterné toute la nuit entre les différentes intervalles ; ou encore Werner, qui s’est amusé durant 83 minutes à jouer avec la distance d’intervention de Nacho) de jongler entre les rôles pour combiner comme aux plus belles heures de son Dortmund et punir les failles connues du Real. Résultat, ce dernier a longtemps bu la tasse et s’est retrouvé dos au mur : 0-3, à la 75minute, au terme d’une démonstration de maîtrise tactique et technique.Puis, pour ne pas avoir accepté de serrer un peu le jeu lorsque le Real, aidé par un bon Camavinga, est revenu à 1-3 (Azpilicueta aurait, par exemple, pu venir aider à fermer le côté droit), parce que N’Golo Kanté, déjà en difficulté à l’aller, est de nouveau passé à côté de sa rencontre, parce que le Real possède des générateurs de moments irrationnels (Modrić, Benzema et Courtois en tête), parce que Chelsea, qui a vu un but de Marcos Alonso être refusé pour une main, Courtois éteindre un potentiel 4-0 et a progressivement ouvert l’accès à des zones mortelles, et parce que le football reste le football, Thomas Tuchel, prince pour détecter les failles dans les organisations défensives adverses, a vu son château tactique s’effondrer brutalement. Après la rencontre, il a alors dit :En attendant d'en savoir plus sur son avenir et celui flou de Chelsea, son plan va être rangé tout au fond des mémoires, en dessous du score et des images de liesse. Il ne faudra pourtant pas oublier qu’avant de se faire emporter par la folie émotionnelle du Bernabéu, Tuchel tenait un chef-d'œuvre.