En équipe de France e-foot, un sélectionneur comme un autre ?

Depuis 2018, la FFF s’est lancée dans l’e-sport en créant des équipes nationales sur les jeux FIFA et PES. De nouveaux Bleus structurés autour d’un sélectionneur qui possède un rôle fondamental comme dans le football traditionnel. Décryptage.

D'ancien joueur à sélectionneur : l’ascension de Brian Savary

Un nouveau format compétitif qui va accroître l’importance du sélectionneur

Une seconde étoile à chercher une prochaine fois

We are heartbroken to bring you the news that the upcoming FIFAe World Cup and FIFAe Nations Cup have been cancelled.We are committed to protecting the integrity of our competitions and maintaining a health and safety-first approach to events. ? https://t.co/XmhO7jX806 pic.twitter.com/Y4CUwXN1yY — FIFAe (@FIFAe) July 26, 2021

Par Clément Bernard

Une équipe championne du monde en titre à gérer, l’un des plus beaux réservoirs de talents au monde pour faire son groupe et le mythique coq comme emblème. Vous pensez à Didier Deschamps ? Perdu, c’est de Brian Savary, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France d’eFoot dont il est question. Cette sélection qui vous est peut-être inconnue n’est autre que l'œuvre de la FFF qui l’a créée en 2018 avant d'enchaîner quelques mois plus tard avec une équipe supplémentaire sur. L’institution qui préside les destinées du football français a très bien compris qu’il fallait miser sur l’e-sport, notamment en voyant la FIFA et l'UEFA s’investir rapidement sur l’organisation de compétitions internationales.Quand on parle d’équipes nationales, c’est souvent le sélectionneur, cette figure à la croisée des chemins entre le coach et le meneur d’hommes, qui cristallise tous les débats. Alors, même combat et même rôle pour celui qui s’occupe des Bleus version virtuels ? On aurait pu le croire avec tous ces articles de presse utilisant l'appellation Didier Deschamps de l'e-sport pour parler du premier sélectionneur, Fabien « Neo » Devide. Pourtant, celui qui est aussi actionnaire et dirigeant de Vitality avait un rôle qui oscillait surtout entre le management et l’encadrement des troupes. Pas vraiment expert tactiquement et techniquement sur le jeu, il pousse alors Brian, qui est encore joueur professionnel (et potentiellement sélectionnable), à devenir son adjoint pour s’occuper de ces aspects-là. Une reconversion avant l’heure pour celui qui avait déjà pu coacher son coéquipier Corentin « Rocky » Chevrey lors de son titre de champion du monde individuel.Après une victoire lors de l’eNations Cup 2019 (la Coupe du monde des nations sur) pour le binôme et une passation de pouvoir en douceur en 2020, le voilà à la tête de la sélection tricolore . Une transition assez fréquente dans le monde du foot : Joachim Löw ou notre bon vieux Roger Lemerre avaient su réussir avec brio ce passage d’adjoint à sélectionneur. On souhaite à Brian une autre fin quand même.La comparaison avec Deschamps est-elle plus raisonnable depuis cette prise de pouvoir ? On est tenté de répondre par l’affirmative. Au-delà de leur passé commun de joueur et d’un beau palmarès, Brian Savary trouve des similitudes dans leurs rôles :C’est aussi au travers des moyens mis en œuvre par la Fédération que l'on peut trouver d’autres ressemblances :En effet, Brian et ses hommes bénéficient par exemple de la mise à disposition de préparateurs physique et mental, d’employés de la FFF qui les aident et participent à la vie de groupe, et bien entendu des moyens nécessaires pour leur pratique vidéoludique.Une machine qui semble bien rodée après seulement trois ans d’existence. C’était compter sans l’intervention d’EA Sports et de la FIFA qui ont décidé de rompre avec le format individuel qui avait toujours eu cours suret ses prédécesseurs. Après des qualifications qui sont restées également en 1vs1, la prochaine Coupe du monde devait se jouer, elle, en 2vs2 (une nouveauté pour cette seconde édition de l'eNations Cup).Une pirouette qui n'étonnera pas les suiveurs de l’instance dirigeante du football mondial, pas avare en changement de règles, et qui finalement n’est pas si négative pour le sélectionneur tricolore., détaille-t-il.Ce changement était donc l’occasion pour tous les sélectionneurs nationaux qui cumulent la casquette de coach, d’avoir une part plus importante dans la préparation tactique en intégrant de nouveaux schémas tactiques en amont. Le rôle de Brian ne s’arrête d’ailleurs pas avant les matchs, mais il est bien actif pendant avecProblème, la situation sanitaire actuelle est venue mettre un coup d’arrêt à cette jolie perspective d’avoir une seconde étoile comme les Bleus de Deschamps. Les organisateurs ont préféré annuler les phases finales prévues au mois d’août à Copenhague à cause de la difficulté à réunir des joueurs venant de partout dans le monde. L’objectif de victoire, malgré un contexte plus compliqué qu’en 2019, est ainsi reporté :Un premier bon stress qui ne servira donc pas tout de suite pour les joueurs tricolores.Mais Brian a pu un peu se consoler avec l’autre équipe de France eFoot qu’il gère, sur. Notez que sur la simulation de Konami, Brian n’a qu’un rôle de management et il a fait appel à un coach (Kams) pour gérer les aspects tactiques et techniques, ainsi que le coaching durant les matchs. Ces autres Bleus (Lofti Derradji et Walid Tebane) ont pu participer au cours de l’été à l’eEuro 2020. Malgré une bonne phase de poules, ils se sont arrêtés en demi-finales contre la Serbie. Partie remise l’année prochaine pour Brian et ses joueurs, à condition que la Covid ne vienne pas encore faire des siennes.