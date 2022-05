Revivez le sacre de Milan et son carton à Sassuolo, au nez et à la barbe de l'Inter

Rafraîchir

Les scores

Buts : Giroud (17e & 32e) et Kessié (36e) pour les Rossoneri

But : Perišić (49e) et Correa (55e & 57e) pour les Nerazzurri

LE DIAVOLO EST RESSUSCITÉ ! L'AC MILAN EST CHAMPION D'ITALIE ! SON 19E SCUDETTO

ALORS QUE L'INTER MÈNE 3-0 À SON TOUR !

ÇA Y EST, L'INTER OUVRE LA MARQUE CONTRE LA SAMP' ! Huitième but de Perisic, de l'intérieur du pied gauche, après un bon décalage de Nicolo Barella.

BUUUUUUUUUUUT DE KESSIÉ ! ENCORE UNE RÉCUPÉRATION HAUTE, ENCORE UN CENTRE AU POINT DE PENALTY DE LEAO, KESSIÉ OUVRE SON PIED ET SCOTCHE CONSIGLI !

BUUUUUUUUUUUUUUT DE GIROUD POUR MILAN ! SON TROISIÈME DOUBLÉ ! LE TITRE S'APPROCHE À GRANDS PAS !

BUUUUUUUUUUUUUUT DE GIROUD POUR MILAN !

Par Alexandre Lazar

: Entré à la place de Consigli pour les dix dernière minutes, le jeune Satalino bloque la tentative de Calabria.: Le peuple rouge et noir compte déjà les secondes avant son triomphe annoncé.: But d'Ibra ! Mais le drapeau de l'assistant s'est levé, pour une position de hors jeu de Rafael Leao au départ de l'action.: Le plan serré sur l'emblématique Dida, devenu entraîneur des gardiens à Milan, qui entraîne un hommage des supporters. Le respect des anciens !: La sortie du Savoyard ! Olivier Giroud est acclamé par San Sir... le Mapei Stadium !: Au moins, Mikkel Damsgaard rejoue au foot avec la Sampdoria. Il y a des news qui donnent le smile.: ZLATAN VA RENTRER !: On est vraiment sur une dernière demi-heure pour du beurre !: Et une petite frayeur pour Ivan Perisic, qui semble s'être claqué le mollet droit tout seul. Très convoîté, il n'est pas sûr de rester en Lombardie.: Un doublé de Joaquin Correa, d'abord avec une frappe en dehors de la surface, puis sur un rush solitaire pour humilier Maya Yoshida avant de croiser et de tromper Audero.: Le rythme est retombé à Sassuolo, où Milan peut voir venir.: De là à relancer le suspense... encore faudrait-il que Sassuolo sorte un peu la tête de l'eau à domicile.: C'est nettement hors cadre de la part de Berardi. Position compliquée pour voir son enroulé du gauche attraper la lucarne opposée.: Je sens un score de tennis au Mapei Stadium, pas vous ?: Le nombre de pertes de balles de Sassuolo est affolant !!: La manchette de Mike Maignan sur cette déviation de Frattesi ! Le futur numéro un de l'EdF a eu un arrêt à faire, et il l'a fait !: De son côté, l'Inter surdomine, mais toujours en vain.: Tout part de Leao, qui cuisine Ferrari tout en puissance avant de trouver le Français démarqué dans la zone de vérité. Le suspense serait-il déjà mort ?: Ayhan n'ajuste pas sa tête, malgré un coup franc très travaillé de Berardi. Sassuolo dans le camp de Milan, c'est rare.: La tête de Lautaro sur ce centre de Perisic frise le poteau gauche ! Enfin une opportunité digne de ce nom pour l'Inter.: LA MINASSE DE TONALI ! Consigli détourne en corner ! Que d'occasions pour Milan...: Pas du tout le même rythme pour Inter-Sampdoria. Et donc rien à vous signaler pour l'instant.: Ayhan se complique la vie, Leao trouve Giroud sans se poser de question, le Français glisse la sphère sous Consigli. 1-0 pour les, toujours plus proches d'un 19e: Quel pressingen tout cas. On a du mal à imaginer comment le titre pourrait leur échapper.: La Curva Sud torse poil, que des maillots rouge et noir, on se croirait vraiment dans la capitale de la mode.: Sassuolo prend le bouillon, mais tient ! Passe lumineuse de Tonali pour Saelemaekers, qui ne pique pas son ballon devant Consigli et n'obtient qu'un corner.: Et sur le corner qui suit, sauvetage sur sa ligne de Max Lopez devant Tomori !: Quelle retour de Ferrari, au sol, pour empêcher Leao d'ouvrir le score ! Son enroulé aurait sans doute fait mouche !: ANDREA CONSIGLI FERME LA PORTE À OLIVIER GIROUD, POUR SON 440MATCH EN SERIE A ! La tête sur coup franc était pleine de conviction, mais bien centrale aussi !: Alors que Joaquin Correa loupe le cuir sur un centre de Bastoni, vraie opportunité de but pour l'Inter.: Maignan capte son premier ballon sur ce centre de Kyriakopoulos à destination de Scamacca. Le gardien de la saison en Serie A, on le rappelle !: Déjà un corner pour Milan !: Direction Milan, pour les compos d'Inter-Sampdoria. Avec une petite touche argentine pour mener l'attaque.: Les compos de ce Sassuolo-Milan. Maxime Lopez contre Olivier Giroud, entre autres !: On vous explique rapidement le déroulement de ce début de soirée : fil rouge sur le match de Milan à Sassuolo, mais on vous tient également au courant de ce qu'il se passe à Giuseppe Meazza, entre l'Inter et les: Ciao ragazzi ! Bien installés ? À suivre sur: la lutte à distance pour leentre leset les. L'Inter doit à tout prix écarter la Sampdoria, en priant pour que Milan ne prenne pas un seul point à Sassuolo... devant 18 000 de ses supporters (et il y a eu 100 000 demandes de billets). Leattend un titre depuis onze longues années. Il fait chaud !