En direct : Danemark-Belgique (1 - 0)

"@ph : hello Alexandre, tu peux nous expliquer les règles de classement en cas de même nombre de points, dans un groupe?"



Je crois que tu m'as confondu avec Wikipédia, copain. Mais je suis sympa, donc voici :



Si deux équipes ou plus sont à égalité aux points à la fin des matches de groupe, les critères de départage suivants sont appliqués :



1) Plus grand nombre de points obtenus dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;

2) Meilleure différence de buts dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;

3) Plus grand nombre de buts marqués dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;

4) Si, après l’application des critères 1, 2 et 3 plusieurs équipes sont toujours à égalité, les critères 1, 2 et 3 sont à nouveau appliqués exclusivement aux matches entre les équipes restantes afin de déterminer leur classement final. Si cette procédure ne donne pas de résultat, les critères 5 à 10 s’appliquent dans l'ordre indiqué aux équipes encore à égalité ;

5) Meilleure différence de buts générale ;

6) Plus grand nombre de buts marqués ;

7) Plus grand nombre de victoires ;

8) Si seulement deux équipes ont le même nombre de points, ainsi que le même nombre de buts marqués et concédés, et que leur confrontation lors du dernier match de la phase de groupes se termine par un match nul, leur classement est déterminé par une séance de tirs au but (ce critère n'est pas utilisé si plus de deux équipes ont le même nombre de points) ;

9) Classement des points disciplinaires dans tous les matches du groupe (-1 point pour un carton jaune, -3 points pour deux cartons jaunes menant à un carton rouge, -3 points pour un carton rouge direct, -4 points pour un carton jaune suivi d'un carton rouge direct) ;

10) Position dans le classement général des qualifications européennes.



Je te cache pas qu'il faudrait la pousser pour arriver au 10.