En direct : Aston Villa - Manchester United (0 - 1)

En début de soirée, Tottenham s'est pété les dents à Bournemouth (0-0) et Everton et Southampton se sont faits des câlins (1-1). Manchester United, de son côté, débarque bourré de confiance et avec un onze inchangé. Normal, vu que cette équipe ne perd plus et qu'elle peut recoller à un point de Leicester. Et Villa ? Bah, y'a Jack Grealish et ça suffit pour jeter un oeil.