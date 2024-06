Thomas Tuchel en partance vers la Premier League ?

Les chaises musicales !

Parti de Munich pour laisser la place à Vincent Kompany, Thomas Tuchel pourrait bien ne pas rester très longtemps au repos. Selon les informations du sérieux média allemand Bild, le technicien aurait eu un rendez-vous ce mardi à Monaco avec Jim Ratcliffe, propriétaire d’Ineos, qui détient Manchester United. Celui-ci est notamment dans l’actualité française puisqu’il compterait se séparer prochainement de l’OGC Nice, afin de se concentrer davantage sur les Red Devils. Lors de cette discrète réunion monégasque, Tuchel aurait fait part de ses ambitions s’il venait à prendre la suite d’Erik ten Hag, et il aurait expliqué vouloir reprendre en main les situations de Jadon Sancho et Mason Mount, tous deux en difficulté sous le maillot de Manchester, au point pour le premier cité d’être parti en prêt à Dortmund pour retrouver de la confiance.

✅ Exclusive: There was a meeting in Monaco last Tuesday between Thomas Tuchel and the new Manchester United shareholder Jim Ratcliffe ❇️ Tuchel revealed his plans if he were to take over the coaching position in the event of Erik ten Hag being fired ❇️ Tuchel is said to have…

— Christian Falk (@cfbayern) June 9, 2024