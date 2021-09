En Bosnie, un chien s’offre un petit pont en plein match

Midfield terrier: dog stops play in Bosnian Premier League – before being sent for an early bath pic.twitter.com/wg3udb7Zh5 — Guardian sport (@guardian_sport) September 23, 2021

MD

On a retrouvé Didje Hazanavicius !Tout le monde peut jouer au football, et ce petit chien l’a très bien compris. Invité surprise de la rencontre entre le FK Sloboda Tuzla et le NK Posusje, comptant pour la 10journée du championnat bosnien, un chien a couru sur le terrain jusqu’à chiper le ballon. L’arbitre a alors arrêté le match, et c’est à cet instant précis que le spectacle commence. Conduite de balle, petit pont, contrôle du museau, passement de pattes et nouveau petit pont, l’animal est doté d’une fine palette technique. Cela n'aura malheureusement duré que 30 secondes.On préférait quand même la version avec Jean-Pierre Bacri.