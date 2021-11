Écologie, le marteau de Thorsby

Habituellement, le numéro 2 est réservé aux latéraux ou aux pistons qui ramonent leur couloir été comme hiver. Pour Morten Thorsby, milieu de la Sampdoria, le 2 est plutôt une manière de sensibiliser les acteurs du football aux enjeux environnementaux du XXIe siècle comme le réchauffement climatique. Portrait d'un Norvégien en mission, dont le programme s'avère bien meilleur que celui de Yannick Jadot et qui a infiniment plus de choses à dire que Greta Thunberg.

Vert l'infini et au-delà

« Mon but dans cette vie, c'est de devenir le meilleur footballeur possible pour pouvoir être un porte-voix audible sur les thématiques écologiques. »

We Play Green

Par Alexandre Lazar

Propos de MT tirés de BroPod et de CNN.

Quel est le point commun entre Yohan Benalouane et Morten Thorsby ? Tous les deux ont figuré parmi les sept nommés pour les Prix du mérite de la FIFPRO. Si l'ancien Stéphanois et actuel second couteau à l'Aris qui vient en aide aux sans-abris de Thessalonique n'a pas été primé, le longiligne milieu de terrain n'est clairement pas de ceux qui auraient pris part au vol Manchester-Leicester d'une durée de dix minutes aux côtés des Red Devils . Il aurait plutôt attendu les protagonistes en bas de l'escalator, ceinture en main. Car à 25 ans, l'international norvégien a la main verte et la conscience claire : celles qui lui ont valu d'être sacré « activiste de l'année 2021 » , avec à la clé un bonus de 10 000 dollars pour financer ses activités liées à la lutte contre la crise climatique. Mais Thorsby ne se cache ni derrière les prix, ni derrière les symboles : il use (vraiment) de sa fonction et de son privilège pour tenter de bouger les lignes.Voilà comment il qualifie ses premiers pas en Frise. Débarqué à Heerenveen pour cinq ans en 2014, en provenance de Stabæk, « Touche-baie » (comme il faut le prononcer en VO) a toujours dû apprendre à gagner sa place dans une équipe. Et il a longtemps eu tout autant de mal à convaincre d'autres footballeurs, dirigeants ou supporters de ce qui l'anime., concède le natif d'Oslo.Car entre deux présaisons éreintantes dans les Alpes avec la Sampdoria, Morten Thorsby voit plus loin que l'esprit de compétition et la notion d'individu : quand les enjeux dépassent les hommes, il leur reste au moins des coudes pour se les serrer. Et pour ce faire, le cuir est un moyen de communication sans égal.C'est ainsi que l'été dernier, le grand blond venu du froid a dit adieu à son numéro 18 pour adopter le 2. En club, mais aussi en sélection. Une référence directe à l'engagement principal pris par 147 chefs d'État du monde entier à la COP 21 de Paris, en 2015, à savoir limiter le réchauffement climatique à +2°C d'ici 2100., comptait-il à l'époque, aussi amusé que sérieux. Fier papa de la fondation, lecherche d'abord à provoquer une prise de conscience chez ses collègues de travail afin de déboucher sur une solution durable pour que l'humanité réponde au défi écologique et retrouve son harmonie avec la nature :L'histoire d'un projet en trois temps, aux ramifications nettes., abonde Thorsby. Des joueurs-ambassadeurs, donc, mais le principal maillon de la chaîne est une Ligue des champions écologique : la. L'objectif ? Pousser les clubs à adopter un comportement et un mode de fonctionnement, en stimulant la concurrence via un classement par points.Cette WPGSL sera lancée en 2022, mais on connaît déjà les premiers clubs participants : les Forest Green Rovers (qu'on ne présente plus) Bodø/Glimt et Odd (un autre club norvégien, célèbre pour avoir installé des panneaux solaires sur le toit de son stade)., poursuit le principal intéressé. Barrière principale : la grande majorité des sponsors, qui n'y voient pas d'intérêt pécuniaire et font parti d'un système réfractaire au changement. Alors, autant y aller franco., enchaîne cet admirateur de Miralem Pjanić à sonEt au détour d'une discussion avec le ministre italien de la Transition écologique ou le vice-président de l'Union européenne, le Norvégien sait que la caisse de résonance politique qui s'offre à lui vaut sans doute plus qu'une non-participation au Mondial qatari avec les Løvene