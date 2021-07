Dries Mertens, le plus italien des Diables

Napolitain depuis désormais huit saisons, meilleur buteur et icône des Partenopei, Dries Mertens aura un grand rôle à jouer pour une Belgique diminuée face à l'Italie en quarts de finale de l'Euro. Privés de Kevin De Bruyne et Eden Hazard, les Diables rouges s'appuieront notamment sur le plus italien d'entre eux pour tenter d'infliger à la Nazionale son premier revers en près de trois ans. Et continuer de croire à un sacre continental, le 11 juillet prochain à Wembley.

Dries « Ciro » Mertens

Un soir pour briller

Récupérez 10€ sans avoir à déposer d'argent chez ZEbet (EXCLU SoFoot avec le code SOFOOT10) en cliquant ICI pour parier sur l'Euro (bonus à durée limitée) !



Par Tom Binet Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Premier juillet 2013, un jeune joueur belge du PSV Eindhoven signe à Naples contre un peu moins de 10 millions d’euros. Son nom ? Dries Mertens. Huit ans et 360 apparitions plus tard sous le maillot bleu ciel du Napoli, le constat est sans appel : le gamin de Louvain a désormais une place à part dans le cœur des tifosi du sud de la Botte. Parce qu'il a dépassé Diego Maradona et Marek Hamšík pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club (135 pions), tout d'abord. Mais aussi parce l'intéressé est tombé sous le charme de la ville et lui a finalement juré fidélité, refusant d'aller voir ailleurs quand l'opportunité se présentait.Nous sommes le 13 juin 2020, et Mertens vient d'être adoubé par le plus illustre joueur que Naples ait vu jouer : Diego Maradona. Du haut de son mètre 69, celui qui partage ses initiales avec D10S vient d'inscrire son 122but avec le club en demi-finales de Coupe d'Italie, dépassant ainsi Hamšík. Le début d'une semaine magique sublimée par son troisième titre en Italie quelques jours plus tard avec une finale remportée contre la Juve et une prolongation pleine d'émotions dans sa ville d'adoption.(...), assure-t-il dans le clip réalisé pour annoncer la bonne nouvelle.Un amour que les tifosi lui rendent bien, eux qui ont réalisé une fresque à son effigie dans le Quartieri Spagnoli. Présent pour l'inauguration, l'intéressé a signé de son surnom, attribué par les fans ces dernières années :. Une belle marque d'affection dont il s'est encore rendu digne cette saison, trouvant le chemin des filets à 16 reprises, dont 9 en Serie A. Mieux : depuis le début de la campagne, le Napoli n'a jamais perdu quand DriesMertens a marqué.Comme Maradona lors de la Coupe du monde 1990, Mertens s'apprête donc à croiser une sélection qu'il connaît bien dans un tournoi majeur. À la différence près que contrairement à la demie du Mondial italien, la rencontre n'aura pas pour théâtre un San Paolo depuis rebaptisé du nom de l'idole argentine, mais l'Allianz Arena de Munich. Il n'empêche, le Belge y retrouvera plusieurs coéquipiers en club, actuels ou passés : Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Jorginho (aujourd'hui à Chelsea, mais ancien Napolitain), mais surtout son compère d'attaque Lorenzo Insigne. Le genre de rendez-vous parfait pour briller, pour un joueur jusqu'ici plutôt discret dans cet Euro et qui devrait remplacer au pied levé un Kevin De Bruyne touché à la cheville face au Portugal. Le joueur formé à La Gantoise a d'ailleurs été le pendant parfait du, arrivé blessé : titulaire d'entrée face à la Russie avant de lui céder sa place à la pause face au Danemark pour le suppléer contre laDésormais centenaire au nombre de sélections, Mertens s'apprête donc à vivre un match pas comme les autres., confiait-il d'ailleurs mercredi en conférence de presse, à 48h du choc.Nul doute malgré tout qu'il voudra se montrer pour ce match face à unecontre laquelle il était absent en 2015, avant de disputer 28 minutes sans grand éclat lors de leur dernière confrontation, à l'Euro 2016. Et pourquoi pas marquer son premier but pour son pays depuis novembre dernier ? La Belgique ne dirait pas non. Car quand Dries Mertens marque, son équipe ressort généralement la tête haute.