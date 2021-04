Dortmund renverse Stuttgart

Stuttgart (3-4-3) : Kobel - Mavropános (Stenzel, 61e), Anton, Kempf (Churlinov, 86e) - Coulibaly (Klement, 86e), Endo, Karazor, Sosa - Klimowicz (Didavi, 61e), Kalajdžić, Förster (Thommy, 68e). Entraîneur : Pellegrino Matarazzo.



Dortmund (4-3-3) : Hitz - Morey (Piszczek, 84e), Akanji, Hummels (Can, 46e), Guerreiro - Bellingham (Brandt, 80e), Delaney, Dahoud - Reyna (T. Hazard, 79e), Haaland, Reus (Knauff, 66e). Entraîneur : Edin Terzić.

Du caractère.Après le succès de Francfort plus tôt dans la journée , Dortmund pointait à dix points des places qualificatives en Ligue des champions. Victoire impérative, donc, à la Mercedes-Benz Arena pour garder un espoir de jouer la C1 la saison prochaine. Le BvB s'est fait peur en première mi-temps, avant de dominer les débats en seconde. Dahoud, Reus et Knauff ont permis aux Jaune et Noir de s'imposer. Saša Kalajdžić a pourtant ouvert le score d'une magnifique tête lobée, dont la course a terminé dans la lucarne du portier adverse. C'est que la première période a été marquée par une domination stérile du Borussia. Les Jaune et Noir se sont bien procuré quelques occasions par l'intermédiaire de Reyna (10), Dahoud (14) ou Reus (34), mais aucune de manière réellement franche.Edin Terzić a visiblement su bousculer ses hommes, puisqu'ils sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions. Actions mieux travaillées, plus fluides... Bim, deux buts en l'espace de quelques minutes. Mahmoud Dahoud, d'abord, a égalisé. Avant que Marco Reus ne porte le second coup d'épée, d'une jolie frappe de l'intérieur du droit. Daniel Didavi a à deux reprises raté l'égalisation (72, 74), mais pas la troisièmeà l'issue d'une contre-attaque parfaitement gérée. Deux minutes plus tard, Ansgar Knauff a inscrit son premier but en pro et redonné l'avantage aux siens. Fatigués par leur match contre Manchester City, les joueurs du BvB ont souffert jusqu'au bout et une nouvelle égalisation était proche (89). Mais la défense a tenu bon pour remporter les trois points, Stuttgart ratant une occasion de se replacer dans la course à l'Europe.Comme quoi, Dortmund peut gagner sans qu'Haaland ne marque.