Dortmund écarte l'Union Berlin et garde espoir

Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can (Dahoud, 59e), Bellingham, Reus - Reyna (Brandt, 76e), Hazard (Sancho, 59e), Haaland. Entraîneur : Edin Terzić.



Luthe - Lenz, Knoche (Schlotterberck, 73e), Friedrich, Trimmel - Andrich, Prömel (Genter, 70e) - Endo (Bülter, 58e), Kruse (Teuchert, 73e), Ingvartsen - Musa (Pohjanpalo, 73e). Entraîneur : Urs Fischer.

L’Union fait la force.Au lendemain de la relégation historique du rival Schalke 04, le Borussia Dortmund a prolongé la fête en s’imposant face à l’Union Berlin. Sous pression après la victoire de Francfort mardi, lesont fait le job contre l’autre club berlinois, prétendant à l’Europe au coup d’envoi, mais plus vraiment au coup de sifflet final. La faute à un but de raccroc de Marco Reus, et aux montants du BvB, touchés deux fois par l’Union. La première, c’était après dix secondes de jeu à peine, et une relance éclatée d’Emre Can. Mais heureusement pour l’Allemand, l’enroulée d’Ingvartsen s’est écrasée sur la barre. La deuxième, c’était sur un amour de coup franc de Max Kruse, délicatement déposé sur le poteau droit de Hitz (65). Pas de bol. Surtout qu’entre-temps, le Borussia, dominateur, a trouvé la faille par un Reus opportuniste après un penalty raté par HaalandEn dehors de cela, la soirée s’est longtemps résumée à un affrontement direct entre Erling Haaland et Andreas Luthe. Mais c’est bien le gardien allemand de l’Union qui a pris l’avantage, écartant son penalty donc, et chacun des missiles du Norvégien (34, 74, 85, 91), mais aussi ceux d’Hazard (13) et Reyna (15, 49). À la force, il fallait en vérité préférer la finesse. Et ça, Raphaël Guerreiro sait faire. Alors, décalé au bout d’un contre par Julian Brandt, l’ancien Lorientais a ajusté Luthe d’un extérieur du pied délicieux. Le but d’un break mérité pour un Borussia travailleur, vainqueur, mais encore loin de la C1. À cinq journées de la fin du championnat, le BvB reste 5à 4 points de l’Eintracht.Pas de derby de la Ruhr, pas de C1 : Dortmund va peut-être rejoindre la Superligue, finalement.