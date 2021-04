Dolberg et les Aiglons s'en sortent à Nantes

Nantes (4-4-2) : Lafont - Corchia, Girotto (c), Pallois, C. Traoré - Blas, A. Touré (K. Coulibaly, 68e), Chirivella (K. bamba, 84e), Louza - Kolo Muani (Pereira de Sa, 84e), M. Simon. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Nice (4-3-3) : W. Benítez - Daniliuc (Lotomba, 61e), Todibo, Saliba, H. Kamara - K. Thuram, Claude-Maurice, Lees-Melou (c) - Maolida (R. Lopes, 61e), K. Dolberg, Gouiri (D. Ndoye, 84e). Entraîneur : Adrian Ursea.



Une bataille de haut vol.À la Beaujoire, la rencontre entre les Canaris et les Aiglons a tourné à l'avantage des visiteurs, grâce notamment à un doublé de Kasper Dolberg en première période. Cela permet à Nice d'enchaîner un quatrième succès en cinq matchs de Ligue 1, alors que Nantes s'enfonce un peu plus à sa 19position.Au terme de dix premières minutes à sens unique, Dolberg a lancé les hostilités sur penalty après une faute d'Abdoulaye Touré sur Khéphren Thuram (11). Nantes s'est rebiffé, mais, ça n'a pas empêché le Danois, six minutes après un duel perdu avec Lafont, de remettre ça avec beaucoup de filouterie dans la surface (29) juste avant que Touré ne réduise l'écart en profitant d'un cafouillage sur corner (32). En deuxième après le poteau trouvé par Pierre Lees-Melou (48), les jaune et vert ont poussé et Walter Benitez a notamment dû repousser un missile de Ludovic Blas (85) mais plus rien n'a été inscrit.Quel dommage que le Gym n'ait lancé sa saison qu'en mars.