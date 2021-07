Deschamps devrait être maintenu à la tête des Bleus

HB

Une heure de gainage tous les matins et bientôt dix ans à la tête des Bleus.Ce n’est un secret pour personne, l’élimination de l’équipe de France en huitième de finale de l’Euro contre la Suisse est un fiasco. Et bien évidemment après un fiasco, l’entraîneur se retrouve toujours en première ligne ; pourtant Didier Deschamps devrait bel et bien conserver sa place à la tête des Bleus, comme le confiece mercredi, le natif de Bayonne s’est dans un premier temps entretenu avec son groupe afin de fixer les objectifs à venir. D'après les observateurs présents, sa motivation est intacte et l'envie de continuer l'est tout autant.De l’autre côté, Noël Le Graët - qui est dans un premier temps resté évasif quant à l'avenir de son sélectionneur - attend d’avoir une conversation avec DD à Guingamp pour tout remettre à plat et connaître les raisons de cet échec. Néanmoins, cet entretien ne devrait pas aboutir à grand-chose si ce n’est le maintien du sélectionneur jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2022, et donc de son contrat.Attention à la compétition de trop