Des joueurs chiliens auraient fait venir des prostituées à leur hôtel en pleine Copa América

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le sens des priorités. l'affaire Vidal et les lendemains de soirée de Puerto Ordaz, voilà que la génération dorée chilienne vient - peut-être - de livrer sa dernière frasque hors terrain. Ce dimanche, selon les médias chiliens, sept joueurs de laauraient fait venir des prostituées à leur hôtel, alors que le Chili est engrainé en pleine Copa América (deuxième de la poule A , après notamment un nul face à l'Argentine ). Les petits malins qui auraient brisé la bulle sanitaire ? Les leaders de l'équipe vainqueur de la Copa en 2015 et 2016 : Arturo Vidal, Gary Medel, Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, mais aussi le Monégasque Guillermo Maripán, Jean Meneses et Pablo Galdames.Les fêtards risquent tout simplement l'exclusion du groupe. À ce titre, le communiqué de la Fédération chilienne de football est lunaire et fait, lui, état d'un... coiffeur non autorisé, mais, qui serait entré en contact avec les joueurs. D'après TyC Sports , le sélectionneur Martín Lasarte va tenir une conférence de presse avec deux autres cadres (Claudio Bravo et Mauricio Isla) pour tenter de clarifier la situation ou... démissionner, devant l'ampleur d'un scandale qui pourrait être fatal et a déjà conduit à l'annulation de l'entraînement du jour. La CONMEBOL, quant à elle, a expressément réagi et déjà infligé une amende de 25 000 euros au Chili.