Des dirigeants de l'Union Berlin agressés par des hooligans du Feyenoord

ABC

Un acte qui n'a toujours pas sa place dans le football.A l'occasion de la rencontre de Ligue Europa Conference entre le Feyenoord Rotterdam et l'Union Berlin, des dirigeants du club allemand, dont le président Dirk Zingler, se sont fait agresser dans un restaurant du centre-ville ce mercredi 20 octobre au soir. La délégation berlinoise, composée de 25 personnes, essentiellement des femmes et des personnes âgées, a été prise à partie par une vingtaine de hooligans du club néerlandais. Ils ont notamment lancé des chaises et autres objets du mobilier de l'établissement en direction des Berlinois. Une femme a été touchée à la tête, mais est rapidement sortie de l'hôpital. Un homme de 25 ans a été arrêté par la police.Le président du Feyenoord a adressé un message de soutien à son homologue de l'Union Berlin, et a qualifié d'Le club berlinois a témoigné de sa gratitude pour les mots fermes du Feyenoord ainsi que le soutien des fans des deux clubs.