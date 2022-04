Delort et Nice se réveillent enfin contre Lorient

Nice (4-4-2) : Benitez - Lotomba, Todibo, Daniliuc, Amavi (Bard, 67e) - Stengs (Boudaoui, 67e), Rosario, Thuram (Schneiderlin, 78e), Kluivert (Brahimi, 78e) - Delort, Gouiri (Dolberg, 67e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Lorient (3-4-3) : Dreyer - Mendes, Jenz (67e), Pétrot - Silva, Abergel, Innocent (Lemoine, 90e), Le Goff - Soumano (Boisgard, 46e), Moffi (Monconduit, 67e), Laurienté (Ouattara, 86e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

RB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Gym est sorti de sa léthargie, et il était temps.Cela faisait plus d’un mois et le succès de prestige face au PSG (1-0) que Nice n’avait plus goûté à la victoire en championnat. Une vilaine série qui a pris fin ce dimanche après-midi, puisque les Aiglons ont dominé - non sans mal - Lorient (2-1) à l'Allianz Riviera.Sous un soleil de plomb, les Azuréens ont d’abord semblé plus enclins à faire la sieste qu’à emballer la rencontre. À l’exception d’une frappe vicieuse de Justin Kluivert (35), il n’y a effectivement pas eu grand-chose à se mettre sous la dent au cours d’un premier acte lénifiant. Heureusement, tout s’est animé dès le retour des vestiaires. Lancé dans un raid solitaire, Khéphren Thuram a été déséquilibré dans la surface par Moritz Jenz. Andy Delort a pris ses responsabilités et transformé le penalty en forceOn pensait alors que les hommes de Christophe Galtier avaient fait le plus dur face à des Merlus qui s’étaient, jusque-là, surtout contentés de bien défendre. Mais c’était sans compter sur Armand Laurienté. Muet depuis mi-octobre et un déplacement à Marseille (4-1), l’ailier de 23 ans a mis Calvin Stengs sur les fesses avant de fusiller Walter Benitez d’une frappe puissante. De quoi replonger les locaux dans leurs doutes, et ce d’autant plus que Kasper Dolberg a vendangé une énorme occasion seul face au but breton (87). Le Danois s’est toutefois rattrapé dans la foulée, en distillant un merveilleux centre en direction du second poteau, où la tête de Delort a fait moucheL’OGCN (4) revient à deux longueurs du podium et retrouve donc quelques couleurs. Ça tombe bien, car mercredi, on aura droit à un derby que l’on espère bouillant à Monaco.