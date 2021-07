Declan Rice, graine de vice-champion

SOFOOT.com // Euro 2020 // Finale // Italie-Angleterre (1-1, 3-2 TAB)

Ce dimanche soir, après la défaite de l’Angleterre face à l’Italie (1-1, 3-2 t.a.b.) à Wembley, c’est tout un pays qui va noyer sa tristesse et sa frustration après l’échec des Three Lions dans leur quête d’un premier trophée européen. Et pourtant, tout n’était pas à jeter dans leur performance, notamment celle d’un joueur : Declan Rice, 22 ans, novice à un tel niveau et qui a une nouvelle fois justifié sa présence indispensable parmi les onze titulaires de son sélectionneur Gareth Southgate. Une belle éclaircie au bout d'une soirée cauchemardesque.