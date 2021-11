Dean Smith rebondit déjà à Norwich

Norwich City Football Club is delighted to announce Dean Smith as our new head coach.#NCFC — Norwich City FC (@NorwichCityFC) November 15, 2021

HB

La valse des entraîneurs se poursuit outre-Manche. Quelques jours après avoir été expédié du banc d'Aston Villa et remplacé par Steven Gerrard à la suite d'un cinquième revers consécutif (0-1) face à Southampton, Dean Smith vient d'être nommé ce lundi matin à la tête de Norwich. Le technicien anglais pose ses valises chez lesen remplacement de l'Allemand Daniel Farke, lui aussi limogé la semaine dernière après plus de 4 ans à Carrow Road.Chez la lanterne rouge, Smith aura pour mission de rallumer la flamme pour sauver Norwich des affres de la relégation., a sobrement promis le coach qui récupère une équipe qui n'a connu le délicieux goût de la victoire qu'une seule fois cette saison face à Brentford (2-1). Une mission pour le moins périlleuse, puisqu'à l'heure actuelle, lescomptent cinq petits points et accusent un retard de cinq unités sur les premiers non-relégables : Watford et... Aston Villa.Passer de la seizième place à la dernière en un week-end sans jouer, c'est fort.