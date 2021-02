David Martindale, du trafic de cocaïne au banc du Livingston FC

David Martindale, ancien trafiquant de drogue écossais ayant passé plus de six ans en prison, est depuis novembre le nouvel entraîneur du Livingston FC. Une décision qui peut faire jaser dans le pays, surtout depuis que l'homme de 46 ans est sous le feu des projecteurs en faisant de son équipe un concurrent sérieux au top 4. Sur une série de treize matchs sans défaite dont dix victoires depuis sa prise de poste, on parle déjà de lui comme le potentiel manager de l'année en Scottish Premiership.

Logements sociaux, bar incendié et dette de 60 000 livres

« Ma motivation était purement cupide »

En 2016, il réparait bénévolement les sièges des tribunes

| Manager David Martindale has decided to donate his Manager of the Month award for December to be raffled in aid of local mental health charity, @KickMentalH.Raffle tickets are available for £5 each. Full details on how to get involved here - https://t.co/OAsSgtAm6t pic.twitter.com/LxwdcbsMWQ — Livingston FC (@LiviFCOfficial) January 20, 2021

« Ses interviews sont toujours fantastiques »

Par Alexandre Delfau

Propos de David Martindale issus du Guardian, d'Alistair Ramsay du Sunday Post et propos de Dillon Grant et Nathan McKissock recueillis par AD.

. Aux côtés des cerveaux en fusion prêts à déverser des heures et des heures d'apprentissage par cœur du cours ayant vocation à remplir quatre copies doubles, un élève dans le fond de la classe se dirait simplement que. Et au lieu de se cantonner à quelques lignes écrites à la va-vite qui lui permettront au mieux de quitter la salle le premier, il se rappellerait qu'en choisissant le plan dialectique, un argument tout entier de la thèse pourrait se trouver dans la vie de David Martindale.Né en 1974 à Glasgow, David Paul Martindale a grandi à Craigshill, un quartier de Livingston., raconte-t-il des années plus tard. Passé par les équipes de jeunes de deux équipes phares de l'Écosse, les Rangers et Motherwell, il l'avoue lui-même :. Plafonnant au niveau régional en tant que joueur, Martindale se lance, en parallèle des week-ends passés sur les pelouses cabossés du West Lothian, dans le business des pubs. L'aventure va vite tourner au vinaigre. Au début des années 2000, plusieurs de ses affaires sont en faillite et l'un de ses bars non assurés périt dans un incendie. Résultat : Martindale se retrouver avec une dette de 60 000 livres sur le dos.Le côté obscur lui ouvre alors grand les bras, lui garantissant de ne plus perdre pied à l'étrier financier. Le gamin de Craigshill accepte la main tendue par le crime organisé et se lance dans le trafic de cocaïne et le blanchiment d'argent., admet le gamin de Craigshill. Il passe le week-end de Pâques 2004 derrière les barreaux, attrapé avec Alex Donnelly, l'un des dealers les plus connus de toute l’Écosse, lors de la découverte par la police d'une cargaison de cocaïne d'une valeur de 325 000 livres. David Martindale est condamné à six ans de prison ferme.La prise de conscience est immédiate, le prisonnier s'inscrit dès août 2004 à l'Université Heriot-Watt d'Edimbourg pour y passer un diplôme de gestion de projet de construction. À sa libération en 2010, il rechausse les crampons au niveau régional avec Whitburn (2010-2011) puis Broxburn Athletic (2011-2014), équipe qui lui permet d'officier pour la première fois sur un banc en tant qu'entraîneur adjoint.En 2014, Sir rédemption débarque au Livingston FC dans un trou de souris. La porte lui est ouverte par Mark Burchill, entraîneur de l'époque, qui par le plus grand des hasards, est également son ancien camarade de classe.Un an plus tard, Martindale est toujours là et ses missions vont de la réparation des sièges des tribunes à l'installation de la moquette de l'entrée du stade. Mais avec l'arrivée de David Hopkin comme entraîneur en 2016, il prend subitement du galon. Hopkin lui demande d'être son assistant, les dirigeants le chargent en plus du recrutement. Gary Holt reprend les rênes à l'été 2018 et en démissionnant en novembre 2020, il propulse David Martindale au poste d'entraîneur intérimaire. Pas le temps de niaiser, après quatre victoires consécutives pour ses débuts sur le banc et un trophée d'entraîneur du mois de décembre en poche, l'intérimaire devient titulaire. Livingston est toujours invaincu depuis treize matchs toutes compétitions confondues. Comme un symbole, le match nul accroché le 16 janvier sur la pelouse du Celtic Park (0-0), à quelques mètres du commissariat où l'aventure carcérale de Martindale avait débuté.Mais l'ascension fulgurante du bonhomme n'est pas du goût de tout le monde., s'est scandalisé Alistair Ramsay, ancien directeur de la brigade antidrogue écossaise. Tout les détracteurs de David Martindale l'ont poussé jusqu'à être auditionné par la Fédération écossaise de foot, qui ne s'est finalement pas opposée à sa prise de fonctions. Cette levée de bouclier ne pèse toutefois pas grand-chose face à l'amour que les supporters du club ressentent pour leur nouvel entraîneur.(respectivement emprisonné un an en 2016 pour agression et condamné à 240 heures de travail d'intérêt général pour exhibitions sexuelles, NDLR),, note Dillon Grant, supporter du Livingston FC et qui fait savoir que Martindale avait refusé le poste plusieurs fois depuis 2018., ajoute de son côté Nathan McKissock, lui aussi fan de Livingston. La belle histoire de David Martindale est là pour rappeler qu'après la pluie, vient le beau temps. Et qu'après la neige aussi.