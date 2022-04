Dans le port de Rotterdam, y a des Marseillais qui rêvent

Fini les plaisanteries. L'Olympique de Marseille a parfaitement négocié son déclassement en Ligue Europa Conférence jusqu'ici. Mais après les amuse-gueule - pimentés - qu'ont étés Qarabağ, le FC Bâle et le PAOK Salonique, voilà que se dresse Feyenoord sur la route du tout nouveau trophée européen. Un adversaire d'un autre calibre, qui donne une belle opportunité à l'OM : celle de s'affirmer comme une puissance continentale, en s'imposant dans une compétition dont le dernier carré ne fait plus rire grand monde.

Europe, deuxième chance

Un duel qui promet

« Il y a quelques années, tous les entraîneurs novices regardaient Jorge Sampaoli, donc c'est spécial pour moi de l'affronter maintenant. »

Par Paul Citron

Les petites dates font les grands rendez-vous. Voilà un principe auquel se plie parfaitement le 9 décembre 2021. En cette soirée morose, l'OM reçoit le Lokomotiv Moscou pour la dernière journée de Ligue Europa et sauve l'honneur en glanant grâce à Arkadiusz Milik la première victoire de sa campagne européenne. Le club phocéen composte du même coup son billet pour la cadette des compétitions continentales : la Ligue Europa Conférence. Pas de quoi dérider les Marseillais, conscients de l'échec cuisant que représente alors leur troisième place., synthétise Mattéo Guendouzi au micro de W9.Cinq mois plus tard, la déclaration prend toute sa saveur. Voilà que l'Olympique de Marseille, plus sûr que jamais de ses forces, s'apprête à croiser le fer avec le déroutant Feyenoord de Rotterdam, pour gagner le droit de disputer une nouvelle finale de Coupe d'Europe, quatre ans après celle de Ligue Europa à Lyon, perdue contre l'Atlético (0-3). Un défi à la hauteur des ambitions qu'affiche l'OM, pouvant parfaire une saison qui semble prendre un chemin idéal en championnat. Une chance, aussi, d'effacer l'ardoise de ce qui reste comme le couac de l'année : son élimination prématurée en Ligue Europa.Car si l'Olympique de Marseille est en effet en position d'égaler le Paris Saint-Germain pour le record de 8 victoires consécutives en Europe, c'est d'abord parce qu'après avoir été reversé, il n'a affronté que des clubs qui lui étaient clairement inférieurs. Les doubles confrontations face à Qarabağ, Bâle et Thessalonique n'ont pas été dénuées d'intérêt - elles ont même eu le mérite de faire croître l'excitation autour de cette nouvelle compétition -, mais une élimination face à l'une de ces trois formations aurait indéniablement fait tache. Ce soir, c'est une nouvelle campagne qui commence pour l'Olympique de Marseille. Petit indice sous-tendant ce changement de dimension de la compétition, au stade des demi-finales : la VAR, absente des débats en Ligue Europa Conférence jusqu'ici, fait son apparition. Face à Feyenoord, bien parti pour terminer sur le podium d'Eredivisie, l'OM a les moyens et l'opportunité de faire basculer son bilan continental dans le positif, et de véritablement se racheter une conduite après sa triste passade en Ligue Europa. Au passage, il pourra aussi corriger une statistique peu flatteuse, étant donné que l'unique saison où les deux clubs se sont croisés, Marseille n'a pas su mettre sous l'eau les Rotterdamois (un nul et une défaite, lors de la Ligue des champions 1999-2000). Pour la centième de Steve Mandanda en Europe avec le maillot bleu et blanc, rectifier le tir serait bienvenu.Surtout qu'au-delà de la symbolique et de l'enjeu, ce port-à-port fait saliver. Dans l'enceinte délirante et parfois débordante du Feyenoord de Rotterdam, De Kuip, l'OM devrait d'une part continuer sa tournée des stades aux ambiances de feu, bien que la direction néerlandaise ait appelé ses supporters à se tenir à carreau , après avoir déjà dû s'acquitter d'une amende de 70 000 euros après le quart de finale face au Slavia Prague.Un quart de finale qui en disait d'ailleurs long sur le plan de jeu des Néerlandais : 3-3 à l'aller aux Pays-Bas , et une victoire 3-1 à l'extérieur . Un style offensif, aux 69 buts en 30 rencontres de championnat, basé sur le déséquilibre grâce notamment à son feu follet colombien Luis Sinisterra et à son buteur, Cyriel Dessers. Arne Slot, le coach local, n'a pas manqué de préciser d'où il tenait ses principes., confiait-il àJorge Sampaoli avait prévenu, à peine la qualification en Ligue Europa Conférence acquise, alors même que se posait pour certains la question de prendre celle-ci au sérieux :Aujourd'hui, l'OM a réussi son pari : celui de mener le combat sur les deux fronts, en résistant au retour de ses concurrents à la deuxième place en championnat, tout en gérant sans trembler son avancée européenne. Ce soir, face à Feyenoord, une C1 et deux C3 au palmarès tout de même, les Phocéens n'ont plus besoin de calculer. Ils sont à trois rencontres d'être à jamais les premiers, une deuxième fois.