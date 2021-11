Crystal Palace voudrait déjà se séparer de Mateta

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un petit tour et puis s’en va ?Arrivé à Crystal Palace en janvier dernier dans le cadre d’un prêt, Jean-Philippe Mateta pourrait quitter l'Angleterre plus tôt que prévu. Le Français n’a marqué qu’un (magnifique) but depuis son arrivée l'hiver dernier (il faut dire qu'il n'a été titularisé que deux fois la saison passée et une fois cette saison) et l’arrivée de Patrick Vieira sur le banc desne laisse rien présager de bon pour l’ancien Lyonnais. En offrant seulement 124 minutes à son numéro 14 cette saison, le club de la banlieue sud de Londres semble compter de moins en moins sur Mateta, à l’heure où Odsonne Édouard, Christian Benteke et Wilfried Zaha lui sont souvent préférés.Selon les informations de Bild , Crystal Palace envisagerait même de mettre prochainement fin au prêt de l’avant-centre. Interrogé par le média allemand, Christian Heidel, le directeur sportif de Mayence, a néanmoins fermé la porte à cette éventualité :La raison ? L’entraîneur actuel de Mayence n'aurait besoin de rien étant donné la bonne santé de son équipe, surprenante 5de Bundesliga actuellement. Toujours selon, la situation actuelle pourrait déboucher vers un passage en équipe réserve à Crystal Palace pour Mateta.Compliqué pour celui qui rêvait de l’équipe de France...