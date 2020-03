Coronavirus : comment optimiser tactiquement ses défenses immunitaires

À l'heure où le Covid-19 paralyse le football, l'épidémie remet aussi en cause les principes tactiques les plus ancrés. Pour continuer à jouer, les penseurs du ballon rond vont devoir s'adapter et remettre au goût du jour une philosophie de jeu bien connue : les défenses immunitaires. Un concept tactique qui mêle la rigueur de l'Atlético de Madrid de Diego Simeone, le football total de l'Ajax et le pressing d'Arrigo Sacchi.

Une philosophie défensive, avec Didier Deschamps comme profil-type

Un football total qui a ses failles

Par Douglas de Graaf

Propos de Yannick Hamon recueillis par DDG

Défense de zone, défense individuelle,, défense en avançant, contre-pressing... Au fil des ans, les grands principes à la mode ont toujours influencé la manière de défendre à un moment T d'une équipe. Aujourd'hui, alors que la majorité du football européen restera à l'arrêt pendant plusieurs semaines, leva progressivement devenir désuet, pour être remplacé par un nouveau concept : les défenses immunitaires. Un concept directement lié à la performance, bien sûr, mais qui est aussi cardinal pour simplement rester en vie. Le connaître, le maîtriser, reste donc primordial pour continuer à jouer au football si on ne veut pas finir ses jours sur un lit d'hôpital. Dans une moindre mesure, s'il est mal maîtrisé, ce système peut rapidement faire courir un danger à son propriétaire footballistique, à l'image de l'angine « carabinée » de Kylian Mbappé avant PSG-Dortmund, mercredi dernier, ou de la fameuse gastro de N'Golo Kanté avant la finale du Mondial 2018. Il est donc essentiel de le travailler en profondeur pour ne pas transformer cet atout en ennemi de l'intérieur.Mais qu'est-ce donc que ces fameuses défenses immunitaires, dont le monde du ballon rond nous bassine depuis plusieurs semaines ? «» , pose Yannick Hamon, chargé de recherche INSERM au Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy. «» Avant toute chose, il faut comprendre que les défenses immunitaires sont un système avant tout défensif. «» . Mais une fois que l'adversaire a posé le pied sur le ballon, branle-bas de combat ! «» , tranche Yannick Hamon.Point positif : les défenses immunitaires font appel aux qualités naturelles des joueurs. «» , rappelle Yannick Hamon. Dans ce système s'encastrent donc idéalement tous les petits génies de la balle, les Mozart du football. Mais attention : faire reposer ce système sur ses individualités serait une grave erreur. Car sans fil directeur, sans intelligence de jeu, celles-ci se marcheraient sur les pieds et s'emmêleraient les pinceaux au moment d'atteindre leur objectif commun. «» , souligne Yannick Hamon. «» . Autrement dit : un Raheem Sterling, c'est oui, mais seulement si Pep Guardiola a pris sa température et validé un bilan de santé complet avant le match. Et en lui passant constamment un savon.Dans ce système, les artistes doivent donc être gardés sous contrôle. On l'aura compris : les défenses immunitaires sont avant tout une philosophie défensive, qui repose sur un collectif bien huilé, manoeuvré par de bons petits soldats. Des joueurs qui respectent à la lettre les consignes du coach et qui imposent une bataille de tous les instants. «» . Des joueurs qui restent néanmoins inhibés voire bridés par la philosophie en vigueur : «» . Un système qui semble donc moins adapté au football moderne, fait d'appels incessants et de dépassements de fonction constants.Une fois maîtrisé, ce système peut aussi être optimisé tactiquement. Alors quelle configuration tactique adopter pour bonifier ses effets ? «» , juge le technicien Yannick Hamon, grand admirateur du jeu à la nantaise et de la grande époque des Canaris. «» .Redoutable quand il est bien en place, le système immunitaire ne laisse quasiment rien passer en défense. Lui marquer un but est une tâche compliquée, mais pas impossible. Yannick Hamon explique comment s'y prendre : «» Ainsi, plutôt que de chercher à accabler Diego Costa ou Pepe pour leur tendance à vriller, il faudrait plutôt se pencher sur leur système immunitaire pour comprendre quel club les envoie vraiment. Qui l'eût cru ? Avant d'être d'excellents joueurs de football, Diego Costa et Pepe sont surtout des infiltrés de génie, rouages essentiels d'un grand complot orchestré par les plus grandes puissances du foot mondial pour prendre le contrôle sur leurs rivaux. Heureusement, finalement, que le Covid-19 est passé par là pour révéler cet enfumage au grand jour.