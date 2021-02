Clermont et Nancy haussent le ton, Auxerre s'enlise

Dans l'antichambre, Clermont est déterminé à conserver sa deuxième place et Valenciennes en a fait les frais (4-0). C'était aussi festival sur la pelouse du cancre Châteauroux, qui a volé en éclats sous les coups de boutoir de Mickaël Biron et Nancy (1-4). Pendant ce temps-là, le quatrième Grenoble a été accroché à Niort (1-1) et le cinquième Auxerre a glissé à Rodez (1-0) en voyant le Paris FC revenir à égalité de points après avoir conquis D'Ornano (0-2). Dernière information de la plus haute importance : Pau n'est plus que barragiste, après avoir douché le HAC (2-0).

Après Toulouse (1-0) la semaine dernière, le RAF continue de faire tomber les gros de ce championnat. Jean-Marc Furlan avait changé en passant en 4-4-2 et ça n'était pas loin de payer dès la quatrième minute, mais Gauthier Hein était signalé hors-jeu. Entreprenant face à une AJA brouillonne, les visiteurs ont réussi à faire la différence lorsque Donovan Léon a été trompé à l'entrée des dix dernières minutes par Jordan Leborgne (80). Un compas dans l'œil.Pascal Dupraz et René Girard ne se seront cette fois pas chauffés depuis le banc et comme à l'aller (3-1), c'est le second nommé qui a pris le dessus. Gaëtan Laura a ouvert le score sur une action pleine de réussite (38) puis après une énorme occasion pour Caleb Zady Sery et le doublé refusé à Gaëtan Laura, Axel Bamba a mis les Franciliens à l'abri (86). De quoi faire la bonne opération et rattraper l'AJ Auxerre, pépère.Sur le banc depuis cinq rencontres, Baptiste Valette a retrouvé la cage de la lanterne rouge au détriment de Martin Sourzac (blessé dans le premier quart d'heure). C'est donc lui qui a eu l'honneur de subir la loi de Mickaël Biron, auteur d'un triplé express (31, 41et 48) avant la cerise sur le gâteau apportée par Aurélien Scheidler (63). Trois semaines après son dernier pion, la Berrichonne a au moins sauvé l'honneur par l'intermédiaire du Congolais Prince Ibara sept minutes après sa sortie du banc (72). Plus que jamais, Benoît Cauet est sur un siège éjectable.Doublé par le Téfécé (vainqueur 3-0 contre Amiens) dans l'après-midi, le Clermont Foot a corrigé le tir avec la manière et un troisième succès consécutif. 390 secondes : c'est à la louche le temps qu'Emmanuel Ntim, dernier défenseur au moment de stopper Jim Allevinah, a passé sur la pelouse de Gabriel-Montpied avant de laisser VA à dix. Scénario cruel pour les Nordistes, en infériorité numérique : après un but sévèrement refusé à Baptiste Guillaume pour trois fois rien sur Arthur Desmas, les locaux ont assommé leurs hôtes en deux minutes. Avant de prendre le large grâce à un Mohamed Bayo clinique dans la surface (30), au TGV béninois Jodel Dossou auteur d'un doublé (31et 55) et à un Jim Allevinah à la fête à l'heure de souffler ses 26 bougies (59). Spirale infernale pour le VAFC, qui n'a plus gagné depuis cinq rencontres.Premier week-end de confinement à Dunkerque et toujours pas de victoire pour l'USLD, dans ce match de bas de tableau qui valait son pesant de cacahuètes. Cheick Fantamady Diarra a profité d'un effacement de Billy Ketkeophomphone pour frapper, en début de deuxième acte (52). Mais dans le brouillard, Guillaume Dequaire a permis aux siens de gratter un point en profitant d'une faute de main d'Axel Maraval (62). Avec son maillot third , Chambly voit la vie en rose.Entre nous, il n'y avait absolument pas faute d'Adrien Monfray sur Pape Ibnou Bâ à la dix-neuvième minute et tous ceux qui étaient branchés sur beIN SPORTS le savent. Mais ce n'était pas le cas de Gaël Angoula et sur ce coup du sort, Niort a validé sa domination en première période avec le treizième caramel de Bâ cette saison (20). Mais il y a une justice et elle s'appelle Moussa Djitté, auteur d'un enchaînement royal en fin de partie (84).Vingtième au terme de la 21journée, Pau quitte désormais la dix-neuvième position et c'est un petit évènement. Avant le but camblysien, Pau pensait même distancer le FCCO grâce à l'homme du moment, l'international costaricien Mayron George, nouveau venu au poste d'avant-centre et auteur de son deuxième pion en deux matchs. Finalement, l'avant-dernière place ne restera pas loin des Pallois (dix-huitièmes à égalité avec Chambly, une place plus bas). Mais Steeve Beusnard (79) a au moins offert aux siens un succès net, face au HAC.Il y avait match, à Bonal ? En tout cas, coup d'arrêt pour le FCSM après quatre succès de rang toutes compétitions confondues alors que l'En Avant enchaîne les nuls (quatre).