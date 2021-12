City dispose de Brentford et prend ses aises en tête

Brentford (3-5-2) : Fernandez - Pinnock, Jansson, Sørensen - Rasmussen, Baptiste, Jensen, Onyeka (Bidstrup, 75e), Thompson (Ghoddos, 82e) - Wissa (Canós, 69e), Toney. Entraîneur : Thomas Frank.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Aké - . Silva, Fernandinho, De Bruyne - Foden, Grealish, Jesus. Entraîneur : Pep Guardiola.

Plutôt confortable, ce fauteuil de leader.Loin d'être aussi brillants que lors de leurs dernières sorties, les joueurs de Manchester City ont malgré tout assuré l'essentiel sur la pelouse de Brentford avec un précieux succès qui leur permet de profiter des faux pas de Liverpool et Chelsea.Pas farouche, Brentford se procure pourtant les premiers frissons de la soirée, mais Onyeka bute sur Ederson (12), avant de voir Cancelo repousser de la tête sur sa ligne une déviation de Wissa sur corner (16). Ils ne le savent pas encore, mais lesviennent de laisser passer leur chance. Parce que dans la minute qui suit, De Bruyne trouve superbement Foden au cœur de la surface pour l'ouverture du score. Sans forcer, les visiteurs maîtrisent le tempo sans trop se faire peur.En seconde période, Grealish – peu en réussite – et ses potes mettent un poil plus d'intensité pendant quelques minutes, mais Foden ne trouve pas le cadre de la tête (47). Plus inspiré dans l'ensemble, De Bruyne heurte lui le poteau (66), et Guardiola continue d'angoisser sur son banc de touche. Fernandinho envoie un missile au-dessus après un corner (77), tandis que le break de Laporte est refusé pour hors-jeu (87). Mais qu'importe pour le rouleau compresseur de Manchester City, qui continue tranquillement sa route, à trois jours de retrouver Arsenal.Il n'y a déjà plus grand monde de visible dans le rétroviseur.