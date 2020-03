C’est quoi cette histoire de flingue sorti lors d'un match des U18 de l'OM ?

En se déplaçant dans le Vaucluse, les U18 de l'Olympique de Marseille ne s'imaginaient sans doute pas que cette 14e journée de R1 serait interrompue après l'apparition d'un calibre aux abords de la main courante. Pourtant, c'est bel et bien ce qui s'est passé ce samedi au stade Montbord du Pontet. Retour sur le clean sheet le plus fou de l'histoire des U18 du Pontet.

« Il a une arme, il a une arme »

« Ils auraient pu se croiser à Auchan, ils se sont croisés au stade »

* Le prénom a été modifié à sa demande

Les joueurs d'Olivier Jannuzzi et Jacques Abardonado pensaient venir jouer un match comme les autres dans la banlieue d’Avignon. Mais après un peu plus d'une demi-heure de jeu, cette 14journée de Régional 1, qui mettait aux prises les U18 de l’Union Sportive Le Pontet à ceux de l’Olympique de Marseille, a été perturbée par un événement peu commun. «» , rembobine Arnaud*, présent au stade Montbord pour superviser un des joueurs de la rencontre. «Dans la tribune, certaines personnes s'aperçoivent elles aussi qu'une arme fait partie des débats. «"Il a une arme, il a une arme""On va rentrer les gamins, ne tentons pas le diable" » , se remémore Sabri Oueslati, le coach des U18 du Pontet. Sur la pelouse, le jeune arbitre de la rencontre, Clément Guimonneau, arrête le match, et renvoie joueurs et dirigeants aux vestiaires. Même combat dans les gradins, où chacun prend ses jambes à son cou par peur du drame. Sauf Arnaud, pris en étau aux pieds de la tribune : «. rejoue-t-il.Arnaud décide alors à son tour de quitter le stade Montbord, juste avant de croiser la gendarmerie et la police municipale qui arrivent sur place. «» , rejoue Sabri Oueslati. Après une vingtaine de minutes d'interruption, la rencontre reprend sans que l'homme armé et ses compères ne refassent surface. Lors du second acte, l'arbitre siffle un penalty généreux en faveur des joueurs de l'OM, qui le ratent et laissent filer les trois points qu'ils étaient venus chercher.D'après le coach de l'équipe locale, l'interruption «» Pour Sabri Oueslati comme pour Arnaud, difficile de connaître l'identité précise des spectateurs qui en sont venus aux mains. Mais une chose est sûre, personne ne les avait jamais vus au stade Montbord. Contactée par nos soins, la gendarmerie du Pontet n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Néanmoins, selon, «» même si pour l'heure, «» , et «