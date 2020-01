Burnley s'offre Manchester United

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Jones, Maguire, Williams (Shaw, 69e) - Fred, Matić - Pereira (Greenwood, 46e), Mata, James (Lingard, 69e) - Martial. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Burnley (4-4-2) : Pope - Taylor, Mee, Tarkowski, Lowton - McNeil, Westwood, Cork, Hendrick - Rodríguez, Wood. Entraîneur : Sean Dyche.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.Alors que Manchester United avait l'occasion de se rapprocher de la quatrième place de Chelsea, qui a fait match nul contre Arsenal (2-2) , less'en sont finalement éloignés après leur défaite face à Burnley à Old Trafford (0-2). La première à domicile depuis août dernier en Premier League.Privés de Marcus Rashford, blessé au dos , les hommes d'Ole Gunnar Solskjær ont pourtant eu la mainmise sur le ballon. Sauf que sans l'attaquant anglais et ses 14 pions en championnat, les coéquipiers d'Anthony Martial n'ont jamais réussi à se montrer réellement dangereux. Tout le contraire de Burnley, habitué à laisser le cuir à son adversaire, qui s'est montré d'une efficacité redoutable. Et comme souvent pour Manchester United, c'est d'un coup de pied arrêté qu'est venue l'ouverture du score après une déviation de la tête de Ben Mee pour Chris Wood qui ajuste alors David de Gea à bout portant (0-1, 39).en seconde période. Buteur, Chris Wood se retrouve alors passeur pour Jay Rodríguez qui allume une sacoche en pleine lucarne depuis l'angle de la surface (0-2, 57). Un but qui va mettre un coup de boost à Manchester United, mais Daniel James (63) et Mason Greenwood (83) n'arrivent pas à trouver le cadre d'un Nick Pope qui a passé une soirée plutôt tranquille.Avec cette défaite, Manchester United regarde désormais dans son rétroviseur où Tottenham, vainqueur de Norwich (2-1) plus tôt dans la soirée, est revenu à sa hauteur.