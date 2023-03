Yann Sommer a tenu sa promesse chocolatée

Chose promise, chose due.

Lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Matthijs de Ligt a effectué un sauvetage salvateur en première période sur la tentative de Vitinha, alors que le score était toujours nul et vierge. En fin de match, Yann Sommer, le portier du Bayern avait promis de faire livrer un camion de chocolat suisse devant la maison de son coéquipier. C’est donc ce qu’il a fait, au moins en partie.

Yann Sommer kept his promise and brought a truck with 700kg of chocolate bars from Swiss manufacturer Kägi to Munich. But instead of sending it to Matthijs de Ligt, the chocolate was donated 'Münchner Tafel', a charity in Munich [@tzmuenchen] 📸 Kägi pic.twitter.com/XXgFELzrJg

