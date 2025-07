Will Still livre sa version sur son départ de Lens

Il avait des comptes à régler.

Will Still n’a pas déserté pour signer ailleurs. Enfin, pas tout de suite. Deux mois après son départ aussi soudain qu’émotif du RC Lens, le technicien de 32 ans a tenu à livrer sa version dans une interview accordée à La Voix du Nord. Selon lui, certains ont tiré un peu trop vite la chasse à rumeurs.

« On préfère croire que tout était déjà ficelé, mais ce n’est pas le cas »

Si l’entraîneur belge avait justifié son départ par des raisons personnelles – sa compagne, Emma Saunders, ayant été hospitalisée en début d’année –, son arrivée express à Southampton, officialisée dans la foulée, avait fait tiquer plus d’un supporter artésien. « Il y a eu beaucoup de choses dites, de la part de beaucoup de gens, et pas toujours très justes, a regretté l’ancien entraîneur de Reims. J’ai quitté Lens pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles. J’ai fait le travail qu’on attendait de moi, dans des conditions parfois très compliquées. Et j’ai retrouvé un club dans la semaine, certes, mais ce n’était pas prémédité. On préfère croire que tout était déjà ficelé, mais ce n’est pas le cas. »

Toujours est-il que, malgré un contexte tendu, Still aura mené Lens à la 8e place de Ligue 1. Une mission à moitié remplie et un clap de fin un peu flou, mais un nouveau départ assumé du côté de Southampton pour celui qui rêvait de l’Angleterre depuis des années.

Le voilà devenu Saint.

