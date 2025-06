Une figure de la Premier League prend sa retraite

Encore un qui n’égalera pas James Milner.

Ce mercredi sur ses réseaux sociaux, Adam Lallana a annoncé qu’il prenait sa retraite. Après 305 matchs de Premier League sous les couleurs de Southampton, Liverpool et Brighton, une autre légende du championnat raccroche les crampons.

Il faisait déjà l’adjoint à Southampton

Annoncé comme l’un des plus grands cracks anglais, l’ancien des Reds n’aura pas forcément eu la carrière que l’on attendait pour lui, à cause de plusieurs blessures : « À l’heure où je mets un terme à ma carrière de joueur, je le fais avec un immense sentiment de gratitude et de fierté. Je suis fier d’avoir eu ma carrière et je n’ai aucun regret à propos de quoi que ce soit. »

Ce joueur, dont l’intelligence sur un terrain n’aura eu d’égal que sa classe, avait déjà commencé à préparer son après-carrière depuis plusieurs saisons. Après être revenu à Southampton en 2024, dix ans après avoir quitté son club formateur, le milieu de terrain avait pris en main certains entraînements dans un rôle d’adjoint, pendant ses blessures. À Brighton, il avait également connu ce rôle en intégrant le staff. Il ne serait donc pas étonnant de le retrouver sur un banc rapidement.

À voir si Will Still peut lui faire une petite place.

