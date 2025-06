James Milner refuse la retraite et vise un record historique en Premier League

Infatigable.

Quelques heures après avoir officialisé l’arrivée du jeune Charalampos Kostoulas, 18 ans, Brighton a annoncé dans un communiqué la prolongation de ce bon vieux James Milner.

Un record à aller chercher

L’ancien des Reds, qui cumule 638 rencontres en Premier League, prolonge d’un an chez les Seagulls. Le milieu central repart donc pour une saison dans le meilleur championnat du monde, malgré un exercice 2024-2025 compliqué avec seulement quatre petites rencontres à son actif, à cause d’une grosse blessure à la cuisse.

https://www.brightonandhovealbion.com/pages/en/media-article/milner-signs-new-contract

Avec Liverpool, il a tout remporté. Ne manque plus qu’un joli record à aller chercher pour la légende de PL, celui de joueur le plus capé de l’histoire du championnat. Actuellement, Gareth Barry possède le record de longévité avec 653 matchs à son actif. 16 petites rencontres, et James Milner pourra entrer encore un peu plus dans la légende anglaise.

Chapeau pour un gars qui aura 40 balais en janvier prochain.

