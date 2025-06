Le président de Southampton est déjà sous le charme de Will Still

Opération séduction.

Pressenti en Angleterre depuis de longs mois, Will Still a été nommé entraîneur de Southampton le 25 mai dernier et une chose est sûre, il n’a pas mis longtemps à se mettre dans la poche son président-propriétaire, Dragan Solak.

Dans une interview donnée à la BBC, l’homme d’affaires serbe est revenu sur les premiers jours du Belge à la tête des Saints. « J’ai passé du temps avec lui et je dois dire que c’est vraiment un gars très intelligent », assure-t-il.

« Il est passé d’une équipe de première division en France au Championship, il pense que c’est une bonne décision pour lui parce que je pense qu’il croit que sa place est dans le football britannique, continue-t-il. Il est prêt à relever le défi pour prouver que c’est sa place. »

Après avoir fait ses classes à Reims (de 2022 à 2024), où il est devenu un temps le plus jeune entraîneur du top 5 européen, puis au Racing Club de Lens cette saison, Still a aussi traversé la Manche pour se rapprocher de sa compagne.

Will Still quitte officiellement Lens et se pose sur le banc de Southampton