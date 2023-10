Wahi : « C’est une dinguerie »

Wahi, Elye homme du match.

Sacrée soirée vécue par Elye Wahi ce mardi soir face à Arsenal. Première européenne à Bollaert, premier pion en Ligue des champions et succès de prestige face aux Gunners, l’ancien Montpelliérain était forcément aux anges après cette partie. « Les rendre heureux (le public), c’est ce que je voulais, raconte Wahi au micro de Canal +. Je suis très content. J’ai eu les frissons, car je n’ai pas l’habitude. J’espère qu’on va continuer sur cette lancée, car on a fait un grand match. »

Le Sang et Or revient ensuite sur son caramel : « Mon but ? On connaît la qualité de centre de Frankowski, donc je savais qu’il allait regarder en retrait. C’est ce que j’ai fait et voilà, elle est au fond. J’espère que je pourrai revivre d’autres soirées comme ça, c’est une dinguerie comme on dit ! »

Il a dit les termes.

Lens en transe