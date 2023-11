Vinicius blessé à son tour

La trêve internationale et les joueurs du Real Madrid ne font pas bon ménage.

Sorti blessé à la 27e minute du match entre la Colombie et le Brésil (2-1), à Barranquilla dans la nuit de jeudi à vendredi, Vinicius n’a pas rassuré grand monde en zone mixte à l’issue de la rencontre. Si le Brésilien n’a pas pu donner beaucoup de précisions, il a évoqué « la même blessure que la dernière fois », précisant qu’il a été touché sur un contact, avant de subir le contrecoup ensuite. « J’ai pris un coup et je l’ai ressenti un peu plus tard. » S’il fait référence à sa lésion du biceps fémoral droit du début de saison, celle-ci l’avait éloigné des terrains pendant 31 jours, lui faisant manquer quatre matchs.

🚨 VINICIUS se pronuncia tras su LESIÓN: "Creo que es la misma que la última vez". "Me dieron un golpe ahí y me resentí un poco más tarde" (vía @FuiClear). pic.twitter.com/JbjrRPJPKH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 17, 2023

À cinq jours d’un choc face à l’Argentine au Maracanã, entre deux équipes revanchardes, le fantasque attaquant n’était d’ailleurs pas très confiant quant à sa potentielle participation : « Demain, nous passerons des examens pour voir comment je vais, a-t-il prévenu, avant de se montrer assez pessimiste. C’est difficile. De ce que les médecins m’ont dit, c’est difficile. Mais on va tout essayer. » Après avoir déjà perdu Eduardo Camavinga sur blessure lors du rassemblement de l’équipe de France, le Real Madrid voit de son côté un nouveau joueur s’ajouter à une longue liste de blessés, parmi lesquels deux gardiens, Kepa et Courtois, mais surtout Aurélien Tchouaméni, Eder Militão ou encore Jude Bellingham.

Et s’il était l’heure de rapatrier Karim Benzema ?

