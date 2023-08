Vinícius absent plusieurs semaines

La Maison blanche tremble.

Le Real Madrid a communiqué sur la durée de l’absence de Vinícius Júnior : le joueur brésilien, sorti sur blessure dès la 18e minute ce week-end contre le Celta de Vigo et qui souffre d’une lésion du muscle biceps fémoral droit, manquera plusieurs semaines de compétition. Cette blessure est un nouveau coup dur pour les Merengues, qui ont déjà perdu Thibaut Courtois et Éder Militão pour plusieurs mois. De plus, les Madrilènes ne sont pas excessivement fournis offensivement. Carlo Ancelotti devrait donc aligner un trio offensif composé de Rodrygo, Federico Valverde et Joselu ou Jude Bellingham dans les semaines à venir.

Parte médico de Vini Jr. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 28, 2023

Péril en la demeure.

Bonus ParionsSport : 100€ de bonus offerts PEU IMPORTE le résultat de ton pari !