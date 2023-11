Bellingham forfait avec l’Angleterre

C’est ça de porter son équipe tous les week-ends.

Jude Bellingham quitte la sélection anglaise après avoir fait constater une blessure à l’épaule. Le milieu de terrain madrilène avait rejoint le rassemblement des Three Lions, mais, après que sa blessure a été évaluée, il a été renvoyé à Madrid. Le meilleur buteur de La Liga (dix réalisations en onze rencontres) n’avait pas participé aux deux derniers matchs des Merengues contre Braga et Valence. Le défenseur de Chelsea Levi Colwill, blessé aussi à l’épaule, aura un peu moins de route pour rejoindre Londres.

