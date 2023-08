Alerte : Burnley offre une nouvelle vidéo de présentation légendaire

Ces vidéos commençaient à nous manquer.

Pour son retour en Premier League, Burnley n’a pas été gâté avec une première démonstration de Manchester City (0-3). Malgré cette entame délicate, le promu conserve sa cote de popularité outre-Manche et va encore pouvoir l’étendre grâce à sa nouvelle recrue : Hannes Delcroix. Pas plus attendu qu’un autre, le défenseur central sur lequel Vincent Kompany s’était particulièrement appuyé lors de sa première saison à Anderlecht (24 matchs dont 23 titularisations avant d’être éloigné des terrains durant de longs mois à cause d’une blessure au genou) va surtout faire parler de lui pour la vidéo de présentation que lui a concocté le club du Lancashire.

Don't say his name three times ☠️ pic.twitter.com/tWDg14NHd2 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 22, 2023

Après avoir utilisé les Télétubbies pour annoncer Zeki Amdouni, Brooklyn Nine Nine pour Nathan Redmond ou encore The Office pour Wilson Odobert, Burnley se penche encore vers la pop culture pour Hannes Delcroix. Cette fois, c’est Beetlejuice qui est exploitée avec un montage aussi glauque que l’œuvre de Tim Burton. La scène utilisée est celle qui clôt le film, ça serait donc un joli clin d’œil pour annoncer cette dernière recrue estivale.

Sinon, on avoue ne pas saisir le rapport entre Beetlejuice et le défenseur central…

Wilson Odobert rejoint la Premier League