Burnley signe un attaquant et l’annonce avec Brooklyn Nine Nine

La période de transfert signifie un renouveau du côté de Burnley et de sa communication. Mercredi, le club anglais annonçait l’arrivée de Zeki Amdouni à l’aide des Télétubbies. Un premier gros coup de com avant l’officialisation de Nathan Redmond ce jeudi. Dans un clip vidéo d’une minute, c’est à la fin d’une scène de la série « Brooklyn Nine Nine » que l’attaquant de 29 ans annonce son arrivée dans le club de Premier League. Une arrivée qui fait du bien aux Clarets, tout juste promus dans l’élite anglaise. Passé par Norwich et Southampton, Redmond évoluait au Besiktas depuis une saison et a inscrit six buts en 28 matchs. Il a signé pour deux saisons, et une supplémentaire en option pour environ dix millions d’euros.

Rassurez-vous, il n’était pas vraiment en prison.

Les Télétubbies annoncent le transfert de Zeki Amdouni