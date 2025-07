Victor Osimhen tout proche d’un transfert définitif à Galatasaray

Les fumigènes sont prêts à être craqués.

Après une saison décoiffante, en prêt à Galatasaray, Victor Osimhen est sur le point de poser définitivement ses valises à Istanbul. Selon Sky Italia et plusieurs sources turques, le club stambouliote s’apprête à lever la clause libératoire fixée par Naples à hauteur de 75 millions d’euros pour le Nigérian masqué. Une somme record pour un club turc, et le point final d’un dossier où les prétendants étaient nombreux, notamment du côté de l’Arabie saoudite, et où Naples s’est montré longtemps inflexible.

Mercato exceptionnel en vue

Il faut dire que le futur ex-Napolitain n’a pas fait les choses à moitié cette saison avec 37 buts en 41 matchs, un doublé Coupe-Championnat devant le Fenerbahçe d’un certain José Mourinho, et une place dans les cœurs stambouliotes. Galatasaray n’a donc pas hésité une seconde avant de poser la « petite » somme sur la table. Après avoir déjà attiré Leroy Sané et entamé des négociations avec l’Inter pour Çalhanoğlu, le club d’Istanbul continue de cocher les cases d’un mercato XXL et ne compte plus se contenter de dominer la Süper Lig…

Les gradins ont intérêt à tenir.

