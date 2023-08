Versailles et Rouen régalent, mais restent sur place

FC Versailles 2-2 FC Rouen

Buts : Prunier (22e) & Akueson (38e) pour Versailles / Ghedjemis (28e) & Ibayi (83e) pour Rouen

Comme quoi, ce n’est pas si mal les matchs du lundi.

Dans un stade Jean-Bouin tristement vide, mais réchauffé par les quelque 400 supporters Rouennais ayant fait le déplacement, Versailles et le FCR ont offert un vrai spectacle de qualité dans l’antre du Stade Français. Il s’agissait pourtant de deux équipes n’ayant toujours pas gagné cette saison au coup d’envoi, ce qu’elles étaient toujours au coup de sifflet final. Le partage des points, comme souvent, n’a fait aucun heureux sur la pelouse. En revanche, pour ceux qui regardaient cette affiche de National, c’était un vrai plaisir. Pendant longtemps, l’homme de la soirée a été Mondy Prunier. L’attaquant haïtien a ouvert le score au bout d’un joli numéro (1-0, 8e), quelques minutes après une première grosse occasion. Rouennais la saison passée, il n’a pas célébré son but devant le parcage normand. Tout le contraire de Ghedjemis, qui a égalisé pour les Diables Rouges dans la foulée, opportuniste après un coup franc d’Ibayi sur la barre (1-1, 28e). La rencontre s’est alors emballée, et Akueson a redonné l’avantage à Versailles sur corner (2-1, 38e). La suite ? Un deuxième acte tout aussi enlevé, avec une pelletée d’occasions de part et d’autres jusqu’à l’égalisation d’Ibayi – qui venait de toucher le poteau – de la tête (2-2, 83e). Séduisant dans le jeu, Rouen aurait même pu arracher la victoire sur un ultime contre mal négocié par Benkaid, ce qui n’aurait pas été volé. Mais les Diables rouges s’en contenteront.

Après avoir affronté Dijon, Nîmes et Versailles, le promu est toujours invaincu. Et plein de promesses.

FC Versailles (3-4-3): Rénot – Diakhaby, Jaques, Akueson – Lapis, Nadje (Correia Mendes, 90e), Basque, Lefebvre – Hend (Duku, 83e), Prunier (Mbala, 82e), Bangoura (Leborgne, 75e) Entraîneur : Laurent Peyrelade

FC Rouen (4-3-3): Maraval – Sy, Bouzamoucha, Gomis (Mion, 60e), Bassin – Bezzekhami (Abdelmoula, 65e), Benzia (Allée, 65e), Allée (Loppy, 46e) – Ghedjemis, Ibayi, Sahloune (Benkaid, 46e) Entraîneur : Maxime D’Ornano

