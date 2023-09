Vasco da Gama s’en sort sans Dimitri Payet

Ça sent bon, cette histoire.

Pour la deuxième fois consécutive, Dimitri Payet a été titularisé par Ramón Díaz, entraîneur de Vasco da Gama, dans la nuit de lundi à mardi face à l’Atletico Mineiro. S’il a été décisif la semaine dernière, l’ancien chouchou du Vélodrome a eu beaucoup plus de mal à se montrer cette fois-ci. Après onze ballons perdus en première période, l’ancien international français a été remplacé à la pause et a assisté à la victoire des siens (0-1) depuis le banc de touche.

Pas question d’être égoïste, puisque ce succès est capital pour les Cariocas. Après avoir longtemps subi sur le terrain de l’Atletico Mineiro, s’en remettant à l’ancien gardien lillois Leo Jardim et à ses montants, Vasco da Gama a marqué le but salvateur par l’intermédiaire de Jair à la 92e minute. Suffisant pour enfin s’extirper de la zone rouge et sortir la tête de l’eau. Le club de Rio de Janeiro compte désormais un point d’avance sur Bahia.

Le soufflé Payet est peut-être vite retombé par contre.

